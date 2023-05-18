Лавров назвал сроки приезда в Россию африканской миссии по Украине

Лавров: миссия африканских стран по Украине приедет в Россию в середине июня

С инициативой об участии в урегулировании конфликта на Украине выступил президент ЮАР Сирил Рамафоса. Президент Владимир Путин ответил ему, что «всегда готов разговаривать», сообщил глава МИД России Сергей Лавров

Сергей Лавров (Фото: Global Look Press)

Миссия африканских стран по мирному урегулированию на Украине приедет в Россию ориентировочно в середине июня — начале июля. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции с министром иностранных дел Уганды Джедже Одонго. Трансляция велась на YouTube.

«Как я понимаю, сейчас речь идет о середине июня — начале июля... Мы открыты к любым серьезным, заинтересованным предложениям», — сказал министр.

По его словам, сейчас Россия прорабатывает с африканскими странами их инициативу на экспертном уровне. Лавров добавил, что российская сторона хотела бы понимать, какие конкретно предложения ЮАР и другие страны Африки хотели бы сформулировать для обсуждения.

«Президент Рамафоса действительно позвонил по телефону президенту Путину, выдвинул эту идею. Президент [России] сказал, что всегда готов разговаривать со всеми нашими партнерами, которые искренне заинтересованы в том, чтобы в мире была стабильная ситуация», — отметил глава МИДа.

Об участии лидеров африканских стран в урегулировании конфликта на Украине президент ЮАР Сирил Рамафоса объявил в середине мая. По его словам, соответствующая миссия обсуждалась «многие месяцы».

Рамафоса указывал, что обсудил инициативу с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Они согласились принять африканскую миссию.

В инициативе, по словам президента ЮАР, участвуют в том числе президенты Замбии, Сенегала, Конго, Уганды и Египта. О миссии проинформированы генсек ООН Антониу Гутерриш и Африканский союз. Рамафоса, как сообщали в Киеве, намерено лично приехать на Украину в рамках миссии.