Шойгу проверил подготовку контрактников в Западном военном округе

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Министр обороны Шойгу проверил, как идет подготовка контрактников полигонах Западного военного округа, сообщается в телеграм-канале ведомства.

Как доложил Шойгу главнокомандующий Сухопутными войсками Олег Салюков, все занятия идут под руководством офицеров, которые участвовали в боевых действиях в зоне спецоперации. Обучение организовано «с учетом особенностей использования противником образцов западного вооружения».

В свою очередь командир одного из подразделений сообщил министру, что военные также проходят практику по «тактико-специальной, медицинской, огневой подготовке, вождению боевой и специальной техники, а также подготовке по связи». «Все обучаемые военные выполняют стрельбы из различных видов вооружения», — говорится в сообщении Минобороны.

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