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В Кремле увидели письмо из-за дел о госизмене трех сибирских ученых

Песков: в Кремле видели обращение по делу об ученых из Сибири, обвиненных в госизмене
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press)

В Кремле видели открытое письмо сотрудников Института РАН, трое ученых которого были арестованы недавно по подозрению в госизмене, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова приводит «Интерфакс».

«Мы действительно видели это обращение. Работают российские специальные службы, они выполняют свои функции, это очень серьезное обвинение. Разумеется, человек может быть признан виновным только по решению суда», — сказал он.

Песков добавил, что в ходе следственных действий власти не имеют «права говорить о какой-то позиции».

16 мая сотрудники Института теоретической и прикладной механики имени Христиановича опубликовали открытое письмо, из которого стало известно об аресте новосибирского физика Валерия Звегинцева по подозрению в госизмене (ст. 275 УК России).

«Просим помочь разобраться в ситуации с нашими арестованными коллегами. Мы уверены в их невиновности. Научным организациям и их работникам необходимо четкое, основанное на законе понимание, где проходит граница между работой на благо Родины и государственной изменой», — говорится в обращении.

С начала года, по словам сотрудников, по делу о госизмене арестовали трех «выдающихся ученых-аэродинамиков» — Анатолия Маслова, Александра Шиплюка и Валерия Звегинцева.

Маслова арестовали в начале июля 2022 года. ТАСС сообщал, что его заподозрили в предоставлении данных о гиперзвуке, содержащих государственную тайну. Шиплюка арестовали по делу о госизмене месяц спустя. Об аресте Звегинцева стало известно накануне.

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В конце августа президент Владимир Путин подписал закон о поправках в Уголовный кодекс (УК), ужесточающие наказание вплоть до пожизненного заключения за государственную измену. Поправки касаются ст. 275 УК «Государственная измена». За шпионаж, выдачу иностранцам сведений, составляющих гостайну, переход на сторону противника либо оказание финансовой, материально-технической, консультационной или иной помощи государству в деятельности, направленной против России, будет грозить наказание в виде пожизненного заключения.

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Дмитрий Песков Сибирь госизмена
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