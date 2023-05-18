CNN узнал о планах Байдена отправить Блинкена и Йеллен с визитом в Китай

Первым должен поехать Блинкен, конкретных дат пока нет, отмечает телеканал. Визит госсекретаря в начале года был отменен из-за инцидента с китайским аэростатом в США

Энтони Блинкен и Джанет Йеллен (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность организовать визиты высокопоставленных должностных лиц в Китай, передает CNN со ссылкой на источники.

Обсуждение, по данным телеканала, касается четырех чиновников. Речь идет о госсекретаре Энтони Блинкене, министре финансов Джанет Йеллен, главе Министерства торговли Джине Раймондо и спецпосланнике Белого дома по вопросам климата Джоне Керри. В каком порядке они отправятся в Китай, остается неясным даже для тех собеседников телеканала, которые участвуют в планировании этих визитов, указывает телеканал.

Более чем за два года президентства Байдена ни один из членов его кабинета не посетил Китай. В начале года туда планировал отправиться госсекретарь Энтони Блинкен, однако визит был отменен из-за инцидента с китайским аэростатом в небе над США. Американские власти обвинили Пекин в использовании аппарата для слежки за стратегическими объектами и сбили аэростат над Атлантическим океаном. Китай заявлял, что аппарат использовался в метеорологических целях, и назвал реакцию Вашингтона чрезмерной.

Два источника CNN утверждают, что Блинкен должен стать первым из американского правительства, кто приедет в Китай. Конкретные даты в настоящее время не рассматриваются, отмечает телеканал.

Кроме инцидента с аэростатом напряженность в отношениях США и Китая касается ситуации вокруг Тайваня. КНР считает остров частью своей территории, а воссоединение с ним — «целью всех китайцев». В то же время США за последнее время провели несколько встреч с тайваньскими властями на высоком уровне. В прошлом году остров посетила занимавшая тогда пост спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси. Ее преемник на должности Кевин Маккарти в апреле этого года принял в Калифорнии президента Тайваня Цай Инвэнь. Пекин критиковал Вашингтон, призывал прекратить контакты с тайваньскими властями, а с прошлого года провел несколько учений неподалеку от острова.