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В Одессе раздались взрывы

В Одессе после воздушной тревоги прозвучали взрывы
Жители Одессы рассказали о череде громких взрывов в городе. Они прогремели вскоре после включения сирен воздушной тревоги и продолжались 20 минут
Фото: Анастасия Власова / Getty Images
Фото: Анастасия Власова / Getty Images

В Одессе прозвучали несколько взрывов, пишут украинские порталы «Суспільне Одеса» и «Страна.ua».

В городе объявили воздушную тревогу в 21:51, первые взрывы прозвучали в 21:55, затем о новых взрывах корреспонденты «Суспільне» сообщали вплоть до 22:15. «Страна.ua» отмечает, что звуки — «очень громкие».

Глава соседней Николаевской области Виталий Ким сообщил об одновременной с Одессой воздушной тревоге в своем регионе, призвал жителей не игнорировать сирены, а через несколько минут написал: «Одесса». Около 22:30 в обоих регионах выключили сирены тревоги, Ким затем оценил ситуацию на юге Украины словами «пока норм».

С середины осени 2022 года российские военные наносят удары по объектам военного управления и энергетической системы Украины. Президент России Владимир Путин называл эти действия ответом на взрыв на Крымском мосту, к которому Киев свою причастность отрицает. Западные государства осудили удары Москвы по энергетическим объектам, из-за которых в украинских городах осенью и зимой пропадали свет и отопление.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Одесса Украина взрывы
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