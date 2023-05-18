Семь стран Европы усилят таможенный контроль с Россией

Соседи России сформируют единую инструкцию для компаний для пресечения попыток обойти запрет на поставки товаров. FT писала, что часть европейской продукции, следующей транзитом через Россию, не доходит до пункта назначения

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Приграничные с Россией и Белоруссией европейские государства усилят координацию по соблюдению международных санкций, об этом в ходе трехдневных консультаций договорились делегации из Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Норвегии и Финляндии, говорится на сайте МИДа последней.

«На встрече было принято решение об активизации сотрудничества в обеспечении соблюдения санкций, усилении единообразного применения таможенного контроля, гармонизации процессов выдачи разрешений и увеличении регулярного обмена информацией и передовым опытом. Стороны договорились разработать единую инструкцию для компаний о том, как выявлять уклонение от санкций», — сказано в сообщении.

Западные страны обязаны бороться с попытками обойти ограничения, это ключевая задача для тех государств, которые находятся «в авангарде соблюдения санкций», отметило финское министерство.

В ведомстве отметили, что значительная часть европейского экспорта, в том числе подсанкционного, идет через российскую территорию в третьи страны.

Как выяснила ранее Financial Times, продукция из ЕС как минимум на $1 млрд (из изученных $2 млрд) «исчезла» во время транзита через Россию, не доехав до пункта назначения. Среди прочего, Литва за 13 месяцев после начала на Украине полномасштабных боев направила в Казахстан продукцию двойного назначения на $84 млн, но казахские компании отчитались о получении лишь на $11 млн.

«Куда еще это могло пойти? С чего бы этим странам вдруг понадобились эти товары в такое время? Кто больше всего нуждается в этих товарах в регионе? Очевидно, что это Россия», — заявил изданию вице-канцлер эстонского МИДа по юридическим и консульским вопросам Эрки Кодар, курирующий санкционную политику.

