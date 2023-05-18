Семь стран Европы усилят таможенный контроль с Россией
Приграничные с Россией и Белоруссией европейские государства усилят координацию по соблюдению международных санкций, об этом в ходе трехдневных консультаций договорились делегации из Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Норвегии и Финляндии, говорится на сайте МИДа последней.
«На встрече было принято решение об активизации сотрудничества в обеспечении соблюдения санкций, усилении единообразного применения таможенного контроля, гармонизации процессов выдачи разрешений и увеличении регулярного обмена информацией и передовым опытом. Стороны договорились разработать единую инструкцию для компаний о том, как выявлять уклонение от санкций», — сказано в сообщении.
Западные страны обязаны бороться с попытками обойти ограничения, это ключевая задача для тех государств, которые находятся «в авангарде соблюдения санкций», отметило финское министерство.
В ведомстве отметили, что значительная часть европейского экспорта, в том числе подсанкционного, идет через российскую территорию в третьи страны.
Как выяснила ранее Financial Times, продукция из ЕС как минимум на $1 млрд (из изученных $2 млрд) «исчезла» во время транзита через Россию, не доехав до пункта назначения. Среди прочего, Литва за 13 месяцев после начала на Украине полномасштабных боев направила в Казахстан продукцию двойного назначения на $84 млн, но казахские компании отчитались о получении лишь на $11 млн.
«Куда еще это могло пойти? С чего бы этим странам вдруг понадобились эти товары в такое время? Кто больше всего нуждается в этих товарах в регионе? Очевидно, что это Россия», — заявил изданию вице-канцлер эстонского МИДа по юридическим и консульским вопросам Эрки Кодар, курирующий санкционную политику.