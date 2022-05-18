Курский губернатор сообщил о новом обстреле приграничного села Алексеевка
Село Алексеевка в Глушковском районе Курской области подверглось минометному обстрелу, сообщил в Telegram губернатор Роман Старовойт.
«Судя по всему, противник целенаправленно целился по вышке сотовой связи, которую только что отремонтировали. Развернуться этой атаке ответный огонь наших пограничников и военных не дал», — написал он.
По словам главы региона, никто не пострадал, ущерба в результате обстрела нанесено не было.
В последний раз об обстреле Алексеевки из крупнокалиберного оружия Старовойт сообщал накануне, 17 мая. В результате оказались повреждены три частных дома, автомобиль и здание школы. Тогда вышка сотовой связи также получила повреждения, были перебиты несколько кабелей.
Вечером того же дня губернатор сообщил об обстреле погранпункта Тёткино со стороны Украины. Позднее он уточнил, что минометному обстрелу подверглась территория сахарного завода на окраине одноименного поселка. «Огонь противника был подавлен ответными действиями наших пограничников и военных. Пострадавших нет», — отметил Старовойт.
Село находится на границе с Сумской областью Украины. По данным на 2020 год, в Алексеевке проживали около 500 человек.
С начала российской военной операции в конце февраля власти приграничных с Украиной регионов, в том числе Брянской, Белгородской областей и Крыма, неоднократно сообщали об обстрелах, падении снарядов, а также о сбитых украинских беспилотниках.