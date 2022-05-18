Белгородский губернатор сообщил об обстреле села со стороны Украины

Есть информация о разрушениях и одном пострадавшем. Неделю назад при обстреле этого же села в Белгородской области один человек погиб, несколько пострадали

Фото: bel_obl_chp / VK

Село Солохи в Белгородском районе обстреляно со стороны Украины, сообщил в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. На месте находится глава поселения, к нему выехал руководитель администрации района Владимир Перцев.

По данным Гладкова, один человек пострадал, есть разрушения. «Оперативные службы уже работают», — добавил он.

11 мая село уже попадало под обстрел. В результате погиб один человек, еще несколько пострадали. Гладков тогда назвал ситуацию «самой тяжелой за все время обстрелов».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков после случившегося призвал власти граничащих с Украиной регионов принять дополнительные меры безопасности.

Белгородский губернатор после начала российской военной операции на Украине несколько раз сообщал об обстрелах населенных пунктов. Вечером 17 мая со стороны Украины обстреляли село Безымено Грайворонского округа, один человек пострадал. Утром стало известно, что в результате была повреждена линия электропередачи.