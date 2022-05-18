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В Кремле поздравили Слуцкого с должностью главы фракции ЛДПР

Слуцкий стал и.о. председателя фракции после смерти Жириновского, а 18 мая вступил в должность на постоянной основе. В Кремле пожелали ему успехов и выразили надежду, что депутат «сохранит и приумножит» достижения партии
Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкий (Фото: Павел Бедняков / РИА Новости)

Кремль поздравляет нового главу фракции ЛДПР в Госдуме Леонида Слуцкого и желает ему успехов, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Мы убеждены, что на самом деле многомиллионная армия, которая поддерживает ЛДПР, наверняка она будет желать того, чтобы именно Слуцкий сохранил и приумножил все те достижения и наработки, которые были у партии», — выразил Песков уверенность в ответ на вопрос, сможет ли новый председатель фракции сохранить «багаж» своего предшественника, основателя ЛДПР Владимира Жириновского.

ЛДПР выбрала нового главу фракции в Госдуме
Политика
Леонид Слуцкий

Жириновский умер 6 апреля после продолжительной борьбы с последствиями коронавируса. Слуцкого назначили исполняющим обязанности руководителя фракции.

17 мая Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия Жириновского. На следующий день депутаты ЛДПР большинством голосов избрали Слуцкого главой фракции в нижней палате.

Слуцкий — депутат Госдумы с декабря 1999 года, в 2016-м возглавил комитет по международным делам. Входит в делегацию России на переговорах о мирном урегулировании с Украиной.

В 2018 году три журналистки обвинили Слуцкого в домогательствах, но комиссия Думы по этике не выявила в его действиях нарушения «поведенческих норм» и посоветовала женщинам обратиться в правоохранительные органы.

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Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили, Евгения Воропаева Евгения Воропаева
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