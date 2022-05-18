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Военная операция на Украине ,  
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Кадыров заявил об ошибках в начале военной операции на Украине

По словам Кадырова, в начале операции были допущены «ошибки», однако сейчас военные действия идут по плану

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выступил на просветительском марафоне «Новые горизонты», организованном при участии общества «Знание». В выступлении он ответил на вопросы, касающиеся в том числе военных действий на Украине.

По словам Кадырова, в начале военных действий были допущены определенные «ошибки» и «недоработки». «Ситуация спокойная, мы идем по плану, как поставил нам президент задачу, мы выполняем на сто процентов. На начале были ошибки, <...>, чуть-чуть недоработки были, но сейчас на сто процентов мы идем по плану, и мы освободим Украину от этих шайтанов», — сказал глава Чеченской Республики.

По словам Кадырова, на Украине Россия «воюет не против Украины, а против НАТО». Эту позицию он объяснил тем, что страны НАТО снабжают и вооружают армию Украины.

Военная операция на Украине. Главное
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Фото:Валентин Огиренко / Reuters

Кадыров также ответил на вопрос о вероятности мобилизации в России. «Мне очень много задают вопросов, правда ли, что будет мобилизация. Я отвечаю, что никто не должен объявлять мобилизацию, мы все должны мобилизоваться и объединиться, встать вокруг нашего президента и обеспечить безопасность нашего государства. Это и есть патриотизм», — сказал он.

Отвечая на вопрос, объединяет ли народы России общая культура, Кадыров заявил, что страну объединяет не это, а президент.

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В начале мая телеканал CNN, ссылаясь на чиновников из США и других стран Запада, сообщил, что в День Победы Путин может официально объявить Украине войну, что позволит «полностью мобилизовать резервы России». Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал такие сообщения «чушью».

Военная операция на Украине. Онлайн
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Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля, президент Путин назвал ее целями «денацификацию» и «демилитаризацию» страны. Тогда же Дмитрий Песков заявил, что сроки операции будут зависеть от «результативности и сообразности», их определит верховный главнокомандующий, которым является президент. В апреле Владимир Путин заявил, что военная операция на Украине могла бы продвигаться и быстрее, однако это зависит от интенсивности боевых действий. «Что касается самого хода операции, я часто слышу вопросы: «А вот можно ли побыстрее?» Можно. Это зависит от интенсивности боевых действий. А интенсивность боевых действий, к сожалению, так или иначе связана с потерями», — заявил глава государства.

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Теги
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
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