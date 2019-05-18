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Транснефть ₽135 900 (-14,01%) прогноз Citigroup к 13.05.20 Купить
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Канцлер Австрии отказался работать с замом из-за скандала с россиянкой
Канцлер Австрии Себастьян Курц намерен отказать от работы со своим заместителем. Поводом стала видеозапись, на которой Хайнц-Кристиан Штрахе ведет переговоры с некой россиянкой
Хайнц-Кристиан Штрахе с супругой (Фото: Michael Gruber / AP)

Источники в австрийской правящей коалиции заявляют о том, что Курц исключает возможность дальнейшего сотрудничества с вице-канцлером Штрахе, представляющим радикальную Партию Свободы, сообщает агентство Reuters. Официальное заявление на эту тему будет сделано в субботу днем.

При этом есть вариант, что коалиция все равно будет сохранена, а Штрахе на посту заместителя канцлера заменит другой представитель радикалов. Речь может идти о министре транспорта Ноберте Хофере, который считается правой рукой лидера Партии Свободы.

В 2016 году Хофер едва не выиграл президентские выборы в Австрии, однако во втором туре уступил Александру Ван дер Беллену.

Политический кризис в Австрии возник после того, как немецкие Suddeutsche Zeitung и Spiegel опубликовали видеозапись, предположительно сделанную в июле 2017 года. На ней Штрахе и его помощник Йоханн Гуденус провели на Ибице переговоры с якобы племянницей российского олигарха. Она заявила им о желании купить 50% акций влиятельной австрийской газеты Kronen Zeitung. При удачном исходе сделки она якобы пообещала им помощь на парламентских выборах в октябре 2017 года, а взамен политики пообещали ее семье доступ к государственным контрактам.

Нынешним владельцем Kronen Zeitung остается немецкая медиагруппа Funke, которой также принадлежат Berliner Morgenpost и Hamburger Abendblatt.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Австрия
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