В команде Зеленского назвали условие роспуска Верховной рады

Идеолог команды избранного президента Украины Владимира Зеленского Руслан Стефанчук в эфире ток-шоу «Противостояние» на телеканале NewsOne прокомментировал опубликованный в СМИ проект указа о роспуске Верховной рады.

«Мы прорабатываем разные варианты подходов. Это будет зависеть и от сотрудничества с органами государственной власти <...> Но одним из вариантов развития событий действительно является роспуск парламента», — заявил он.

По словам Стефанчука, роспуск Верховной рады будет зависеть от того, будут ли парламентарии искать взаимопонимание с Зеленским. При этом он добавил, что ответ на вопрос, будет ли распущена Рада, появится в ближайшее время.

«Безусловно, каждый подход имеет свои плюсы и минусы. Когда мы говорим о выборах сейчас, то есть вещи более и менее выгодные для нас, и в ситуации с более поздними выборами аналогичная ситуация», — заявил он.