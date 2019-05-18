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В команде Зеленского назвали условие роспуска Верховной рады

Идеолог команды избранного президента Украины Владимира Зеленского Руслан Стефанчук в эфире ток-шоу «Противостояние» на телеканале NewsOne прокомментировал опубликованный в СМИ проект указа о роспуске Верховной рады.

«Мы прорабатываем разные варианты подходов. Это будет зависеть и от сотрудничества с органами государственной власти <...> Но одним из вариантов развития событий действительно является роспуск парламента», — заявил он.

Политика
СМИ опубликовали проект указа Зеленского о роспуске Рады

По словам Стефанчука, роспуск Верховной рады будет зависеть от того, будут ли парламентарии искать взаимопонимание с Зеленским. При этом он добавил, что ответ на вопрос, будет ли распущена Рада, появится в ближайшее время.

«Безусловно, каждый подход имеет свои плюсы и минусы. Когда мы говорим о выборах сейчас, то есть вещи более и менее выгодные для нас, и в ситуации с более поздними выборами аналогичная ситуация», — заявил он.

Проект указа Зеленского о роспуске Верховной Рады вечером 17 мая опубликовали издания «Страна.ua» и «Обозреватель». Как отметила «Страна.ua», речь идет о предварительной версии указа — окончательный вариант еще не утвержден.

Теги: Владимир Зеленский, Верховная рада, роспуск, парламент
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СМИ опубликовали проект указа Зеленского о роспуске Рады
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