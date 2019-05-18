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Выборы на Украине ,  
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Порошенко накануне конца президентства дал Зеленскому шесть советов
За день до истечения президентских полномочий Порошенко дал команде избранного главы государства советы по внешней политике. Зеленский, по его мнению, должен будет усилить санкции против России и продолжить курс на вступление в ЕС
Петр Порошенко (Фото: Анна Марченко / ТАСС)

Президент Украины Петр Порошенко, выступая в Киеве на мероприятии по случаю Дня Европы, дал команде избранного главы государства Владимира Зеленского ряд советов относительно ведения внешней политики республики, передают порталы УНИАН и «Украинские новости». Среди них — усиление санкционного давления на Россию и секторальное сотрудничество с Евросоюзом.

К выполнению своих обязанностей Зеленский, напомнил Порошенко, приступит уже послезавтра, 20 мая. Его основной задачей на этом посту, полагает действующий украинский лидер, должно стать движение Украины в Евросоюз. «Это нельзя игнорировать, так как абсолютное большинство украинцев стоит именно на этих позициях — это вектор, который безоговорочно поддерживается всем украинским народом», — подчеркнул Порошенко, напомнив, что курс на евроинтеграцию уже закреплен в Конституции страны (эту инициативу действующий президент республики выдвинул летом прошлого года, в феврале им был подписан соответствующий закон).

«И что бы я [еще] хотел сказать тем, кто уже с послезавтра будет воплощать государственную стратегию, осуществлять внешнюю политику, — продолжил Порошенко, — Во-первых, берегите доверие и солидарность Евросоюза и Украины. Это достояние является очень высокой ценностью», — сказал президент.

Во-вторых, команда Зеленского, по его мнению, должна будет укрепить поддержку Украины со стороны мирового сообщества. Именно эта «коалиция», заметил Порошенко, «противостоит российской агрессии».

Санкционное давление на Москву в связи с этим, уверен глава государства, Киев должен усилить. Россия «должна обеспечить восстановление украинского суверенитета над оккупированными территориями и обеспечить <...> возвращение Крыма», добавил Порошенко.

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«В-четвертых, продолжайте и эффективно воплощайте в жизнь Соглашение об ассоциации, [Украины с Евросоюзом]», — рекомендовал президент, заметив, что республика «наконец должна уже сейчас войти во внутренний рынок ЕС».

Этого же сотрудничества касаются еще два совета девствующего главы государства Зеленскому. Ему, уверен Порошенко, предстоит продолжать секторальное сотрудничество с Евросоюзом (цифровой союз, энергетический союз, Таможенный союз и шенгенский союз), а также — «самое важное» — «создать все условия, чтобы к 2023 году Украина отвечала критериям членства» в ЕС и имела возможность подать заявку на вступление в это объединение, а также в НАТО. Чтобы республике оказаться членом Североатлантического союза, Порошенко посоветовал Зеленскому подписать «план действий по членству Украины в НАТО».

Прежде рекомендации избранному президенту Украины также давал первый президент республики Леонид Кравчук. При Зеленском власть в стране, считает экс-политик, «должна измениться вся, независимо от того, плохая она или хорошая» (цитата по «112 Украине»). Второй совет Кравчука касался того, чтобы не принимать быстро кадровые решения, в третьем говорилось о том, что во власти не нужно иметь «сватов, братьев, кумовьев и бизнес-партнеров». «Власть — это преданность народу Украины», — подчеркивал Кравчук.

Выборы президента Украины состоялись в республике в два тура. Лидером обоих стал Владимир Зеленский. Во втором этапе голосования в кампании вместе с ним участвовал Порошенко. Согласно результатам Зеленский заручился поддержкой 73,22% украинцев, его основной соперник набрал только 24,45% голосов.

Инаугурацию избранного главы государства Верховная рада назначила на 20 мая. До этого, в конце апреля, в команде Зеленского заявляли о рисках найти «свинью под елкой» после Порошенко.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Украина, Президент
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