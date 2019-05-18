Порошенко накануне конца президентства дал Зеленскому шесть советов

За день до истечения президентских полномочий Порошенко дал команде избранного главы государства советы по внешней политике. Зеленский, по его мнению, должен будет усилить санкции против России и продолжить курс на вступление в ЕС

Петр Порошенко (Фото: Анна Марченко / ТАСС)

Президент Украины Петр Порошенко, выступая в Киеве на мероприятии по случаю Дня Европы, дал команде избранного главы государства Владимира Зеленского ряд советов относительно ведения внешней политики республики, передают порталы УНИАН и «Украинские новости». Среди них — усиление санкционного давления на Россию и секторальное сотрудничество с Евросоюзом.

К выполнению своих обязанностей Зеленский, напомнил Порошенко, приступит уже послезавтра, 20 мая. Его основной задачей на этом посту, полагает действующий украинский лидер, должно стать движение Украины в Евросоюз. «Это нельзя игнорировать, так как абсолютное большинство украинцев стоит именно на этих позициях — это вектор, который безоговорочно поддерживается всем украинским народом», — подчеркнул Порошенко, напомнив, что курс на евроинтеграцию уже закреплен в Конституции страны (эту инициативу действующий президент республики выдвинул летом прошлого года, в феврале им был подписан соответствующий закон).

«И что бы я [еще] хотел сказать тем, кто уже с послезавтра будет воплощать государственную стратегию, осуществлять внешнюю политику, — продолжил Порошенко, — Во-первых, берегите доверие и солидарность Евросоюза и Украины. Это достояние является очень высокой ценностью», — сказал президент.

Во-вторых, команда Зеленского, по его мнению, должна будет укрепить поддержку Украины со стороны мирового сообщества. Именно эта «коалиция», заметил Порошенко, «противостоит российской агрессии».

Санкционное давление на Москву в связи с этим, уверен глава государства, Киев должен усилить. Россия «должна обеспечить восстановление украинского суверенитета над оккупированными территориями и обеспечить <...> возвращение Крыма», добавил Порошенко.