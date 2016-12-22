Порошенко предложил закрепить в конституции курс на евроинтеграцию

Президент Украины Петр Порошенко до 4 сентября внесет в Верховную раду законопроект о закреплении в конституции курса на евроатлантическую интеграцию страны. Об этом он заявил на параде ко Дню независимости в Киеве, передает телеканал «112 Украина».

«Я буду настаивать на закреплении в конституции нашего стремления присоединиться к Евросоюзу и вступить в НАТО. До открытия осенней сессии Верховной рады, которое запланировано на 4 сентября, будет зарегистрирован соответствующий мой законопроект», — отметил Порошенко.

«Закрепление» евроатлантического курса президент назвал «страховкой от любых неожиданностей» и это бы указало направление развития страны «на годы вперед».

В июле Порошенко подписал закон «О национальной безопасности», который закрепляет стремление Киева к евроинтеграции и членству в НАТО. В начале лета Порошенко заявил, что мечтает о вступлении страны в Евросоюз и НАТО до 2030 года.

В июне 2017 года в силу вступил безвизовый режим между Украиной и странами Европейского союза.





