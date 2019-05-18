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Госпереворот в Венесуэле ,  
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МИД Венесуэлы заявил о готовности к переговорам с США
Министр иностранных дел Венесуэлы выразил готовность «сесть за стол переговоров» с США. Он подчеркнул, что диалог между двумя странами должен строиться на основе взаимного уважения
Хорхе Арреаса (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

США «провалились» во всех решениях и стратегиях относительно Венесуэлы, считает глава МИДа Боливарианской Республики Хорхе Арреаса. Каракас готов к переговорам с Вашингтоном, сказал он в интервью телеканалу Telesur, выдержки из которого опубликованы на сайте правительства Венесуэлы.

«Пришло время дипломатии, мы готовы вернуться к дипломатии, сесть за стол переговоров», — заявил Арреаса.

По его словам, в Венесуэле готовы создать механизмы для основанного на взаимоуважении диалога с администрацией США.

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США считают легитимным главой Венесуэлы Хуана Гуаидо, спикера парламента, провозгласившего себя временным президентом. Действующий президент Николас Мадуро неоднократно обвинял Вашингтон во вмешательстве в дела Боливарианской Республики.

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При этом, в феврале Мадуро рассказал, что его министр иностранных дел дважды ездил в Нью-Йорк для переговоров со спецпредставителем США по Венесуэле Эллиотом Абрамсом. Источники агентства Associated Press сообщали, что обе встречи были инициированы американской стороной.

По словам собеседников агентства, первая встреча была «враждебной» — Абрамс угрожал развертыванием войск и выражал недовольство тем, что правительство Венесуэлы состоит в союзе с Кубой, Россией и «Хезболлой». На второй встрече Абрамс заявил, что США продолжат добиваться отставки Мадуро, выяснило AP.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Венесуэла, МИД, переговоры
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