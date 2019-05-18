МИД Венесуэлы заявил о готовности к переговорам с США

США «провалились» во всех решениях и стратегиях относительно Венесуэлы, считает глава МИДа Боливарианской Республики Хорхе Арреаса. Каракас готов к переговорам с Вашингтоном, сказал он в интервью телеканалу Telesur, выдержки из которого опубликованы на сайте правительства Венесуэлы.
«Пришло время дипломатии, мы готовы вернуться к дипломатии, сесть за стол переговоров», — заявил Арреаса.
По его словам, в Венесуэле готовы создать механизмы для основанного на взаимоуважении диалога с администрацией США.
США считают легитимным главой Венесуэлы Хуана Гуаидо, спикера парламента, провозгласившего себя временным президентом. Действующий президент Николас Мадуро неоднократно обвинял Вашингтон во вмешательстве в дела Боливарианской Республики.