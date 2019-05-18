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Демократы в конгрессе решили проверить соглашение UC Rusal о заводе в США
Российская UC Rusal планирует построить алюминиевый завод в штате Кентукки. Сенаторы и члены палаты представителей от Демократической партии считают, что сделку необходимо проверить
Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Несколько конгрессменов-демократов написали письмо главе Минфина США Стивену Мнучину с просьбой изучить сделку российской компании UC Rusal о строительстве завода в штате Кентукки совместно с американской Braidy Industries. Письмо опубликовано на сайте финансового комитета сената.

Конгрессмены ссылаются на Закон об анализе рисков иностранных инвестиций (FIRRMA), позволяющий Комитету по иностранным инвестициям США (CFIUS) рекомендовать президенту блокировать те или иные инвестиции в случае, если они могут повредить национальной безопасности страны.

«Мы просим, чтобы CFIUS провел немедленный анализ предлагаемых En+ (владеет 50,1% UC Rusal) инвестиций в Braidy Atlas», — говорится в письме. Необходимо проверить, какие потенциальные риски это несет для оборонных поставок и не получит ли Россия в результате доступ к технологиям, способным повлиять на нацбезопасность США, считают авторы документа.

Законодатели отметили, что UC Rusal получит 40% завода в обмен на инвестиции в $200 млн. Они также напомнили, что в прошлом году UC Rusal подпала под санкциями США вместе с En+ и бизнесменом Олегом Дерипаской. Впоследствии Дерипаска пошел на сделку с Вашингтоном и снизил свою долю в компаниях — с них санкции сняли, с самого бизнесмена нет.

Бизнес
UC Rusal поможет американской компании построить завод в США

При этом российский банк ВТБ получил 24% En+. В письме конгрессмены указывают, что у высокопоставленные сотрудники банка связаны с президентом России Владимиром Путиным, а сам банк в СМИ называли «свиньей-копилкой» главы государства.

Документ подписали главы нескольких комитетов палаты представителей: по иностранным делам — Элиот Энгель, по надзору — Элайджа Каммингс, по финансовым услугам-Максин Уотерс, по разведке — Адам Шифф. Свои подписи также оставили член комитета сената по финансам Рон Уайден и член комитета сената по банковскому делу Шеррод Браун.

О том, что UC Rusal и Braidy Industries договорились о строительстве завода в США стало известно в апреле. Объем инвестиций составит $200 млн, сообщили в российской компании. При этом ранее в Braidy оценивали стоимость завода в $1,68 млрд.

Бизнес
UC Rusal провела первое размещение бондов после снятия санкций США

Газета The Wall Street Journal отмечала, что десятилетнее соглашение с Braidy сделало бы американскую компанию крупнейшим клиентом UC Rusal и позволило бы российской стороне обеспечить значительное присутствие на рынке алюминиевого проката в США, где своих заводов у нее нет.

Директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов предположил, что инвестиции в США могут быть частью соглашения UC Rusal с американским Минфином — США завод нужен чтобы спасти рабочие места в Кентукки и не ввозить импортную продукцию из Китая и Саудовской Аравии.

Автор: Константин Нагаев
Теги: UC Rusal, Минфин США
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