Демократы в конгрессе решили проверить соглашение UC Rusal о заводе в США

Демократы в конгрессе решили проверить соглашение UC Rusal о заводе в США

Российская UC Rusal планирует построить алюминиевый завод в штате Кентукки. Сенаторы и члены палаты представителей от Демократической партии считают, что сделку необходимо проверить

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Несколько конгрессменов-демократов написали письмо главе Минфина США Стивену Мнучину с просьбой изучить сделку российской компании UC Rusal о строительстве завода в штате Кентукки совместно с американской Braidy Industries. Письмо опубликовано на сайте финансового комитета сената.

Конгрессмены ссылаются на Закон об анализе рисков иностранных инвестиций (FIRRMA), позволяющий Комитету по иностранным инвестициям США (CFIUS) рекомендовать президенту блокировать те или иные инвестиции в случае, если они могут повредить национальной безопасности страны.

«Мы просим, чтобы CFIUS провел немедленный анализ предлагаемых En+ (владеет 50,1% UC Rusal) инвестиций в Braidy Atlas», — говорится в письме. Необходимо проверить, какие потенциальные риски это несет для оборонных поставок и не получит ли Россия в результате доступ к технологиям, способным повлиять на нацбезопасность США, считают авторы документа.

Законодатели отметили, что UC Rusal получит 40% завода в обмен на инвестиции в $200 млн. Они также напомнили, что в прошлом году UC Rusal подпала под санкциями США вместе с En+ и бизнесменом Олегом Дерипаской. Впоследствии Дерипаска пошел на сделку с Вашингтоном и снизил свою долю в компаниях — с них санкции сняли, с самого бизнесмена нет.