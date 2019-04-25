UC Rusal провела первое размещение бондов после снятия санкций США

UC Rusal завершила размещение 10-летних облигаций с офертой через три года на Московской бирже номинальным объемом 15 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

Указывается, что ставка размещения зафиксирована на уровне 9% годовых.

Ранее в апреле стало известно, что UC Rusal после снятия санкций США намерена вскоре выйти на российский рынок со своими облигациями.

Минфин США снял санкции с подконтрольных Олегу Дерипаске компаний UC Rusal, En+ и «Евросибэнерго» в январе. Это произошло после того, как Дерипаска согласился снизить свою долю в En+ с 70 до 44,95%. При этом санкции в отношении самого бизнесмена остались в силе.