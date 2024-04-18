Пентагон впервые показал кадры боя человека с управляемым ИИ истребителем

В учебном воздушном бою впервые сошлись два истребителя, одним из которых управлял человек, вторым — система ИИ. Результат схватки военные США не сообщают. В Пентагоне указали: это важная веха в истории боевой авиации

Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) опубликовало кадры учебного воздушного боя между роботизированным истребителем X-62A и пилотируемым человеком истребителем четвертого поколения F-16.

В управлении подчеркнули, что первые в истории воздушные испытания алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ) прошли в рамках программы DARPA Air Combat Evolution (ACE).

Алгоритмы ИИ во время полета управляли модифицированным испытательным самолетом на базе F-16. Он известен как X-62A, или VISTA (Variable In-flight Simulator Test Aircraft).

«Потенциал автономных боевых действий класса «воздух — воздух» представлялся на протяжении десятилетий, но реальность до сих пор оставалась далекой мечтой», — отметил министр военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл. Он пояснил, что роботизированная система X-62A преодолела «один из самых значительных барьеров в боевой авиации» и ее успешное применение стало переломным моментом.

В сообщении авиабазы Эдвардс, на которой проводились испытания, отмечается: сценарии воздушных боев очень сложны и X-62A успешно подтвердил, что в аэрокосмической отрасли возможно безопасное использование недетерминированного искусственного интеллекта. На борту X-62A находились летчики, которые могли отключить систему ИИ в любой момент, однако этого делать не пришлось на продолжении всего боя.

Как отмечает The Verge, американские военные не уточняют, какая сторона победила.

В марте The Wall Street Journal написал, что американские ВВС начали разработку программы по замене устаревших истребителей и бомбардировщиков на более современные и дешевые беспилотные аналоги, которые также оснащаются искусственным интеллектом (ИИ). По информации издания, военные США рассчитывают в ближайшие пять лет получить несколько сотен новых аппаратов.

В апреле главе Минобороны России Сергею Шойгу показали боевых роботов. Он отметил, что медицинский роботехнический комплекс крайне востребован, и поручил как можно скорее доработать его и начать серийно производить.