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Политика ,  
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WSJ рассказала о перевооружении ВВС США на беспилотники с ИИ

WSJ: ВВС США разработали программу по созданию тысячи беспилотных истребителей
В рамках программы на $6 млрд ВВС США планируют произвести до 1 тыс. беспилотных истребителей, которые помимо наземных диспетчеров смогут управляться с помощью ИИ, пишет WSJ

Boeing MQ-28 Ghost Bat
Fury
Gambit 1
Gambit 2
Gambit 3
Gambit 4
Boeing MQ-28 Ghost Bat
Fury
Gambit 1
Gambit 2
Gambit 3
Gambit 4
Boeing MQ-28 Ghost Bat
(Фото: Jamie Freed / Reuters)
Fury
(Фото: Anduril)
Gambit 1
(Фото: General Atomics)
Gambit 2
(Фото: General Atomics)
Gambit 3
(Фото: General Atomics)
Gambit 4
(Фото: General Atomics)

Военно-воздушные силы (ВВС) США начали разработку амбициозной программы по замене устаревшего флота истребителей и бомбардировщиков на более современные и дешевые беспилотные аналоги, также оснащенные искусственным интеллектом (ИИ), пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Как отмечает газета, на такой шаг военные пошли из-за растущей стоимости создания классических военных самолетов с пилотами и для укрепления воздушного флота, численность которого сейчас находится на рекордно малом уровне с тех времен, как ВВС были выделены в отдельный род войск в 1947 году.

По данным WSJ, американские военные рассчитывают иметь как минимум 1 тыс. новейших беспилотных истребителей, в том числе несколько сотен в ближайшие пять лет. Такие дроны будут сопровождать и защищать самолеты с экипажем, такие как F-35 и новейшие бомбардировщики B-21, а также смогут нести собственное вооружение и действовать как разведчики или узлы связи в небе.

Программа по обновлению воздушного флота называется Collaborative Combat Aircraft (CCA) и оценивается в $6 млрд на данном этапе. В ней участвуют крупнейшие американские военные подрядчики, в том числе Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman, General Atomics и Anduril Industries. В настоящее время они разрабатывают прототипы истребителей, и пока только один из них — Boeing MQ-28 Ghost Bat — совершил первый полет. Другие разработчики держат свои самолеты в секрете.

Согласно спецификациям ВВС, разрабатываемый беспилотный истребитель должен летать со скоростью чуть ниже скорости звука (около 1250 км/ч), неся ракеты и другое вооружение для обстрела вражеских самолетов и наземных целей, включая корабли. Для реализации программы Пентагон выберет только две компании.

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Фото:Евгений Биятов / РИА Новости

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WSJ напоминает, что дроны способны радикально изменить ситуацию на поле боя, что было продемонстрировано в конфликтах на Украине и Ближнем Востоке. Хотя в этих конфликтах в основном применялись малые БПЛА, разрабатываемые в США беспилотные истребители будут «решающей силой» при преодолении огромных расстояний в западной части Тихого океана, пишет газета. По ее данным, главная цель программы CCA — сдерживание Китая.

Появление беспилотных истребителей отражает успехи, достигнутые в области летного программного обеспечения, отмечает WSJ. Так, компания Shield AI, которая в настоящее время стремится заключить контракт с Пентагоном, разработала программное обеспечение на основе ИИ, которое помогло беспилотному F-16 регулярно побеждать некоторых из лучших пилотов ВВС в симуляционных воздушных боях.

По данным газеты, Пентагон хочет применить подобные технологии в рамках программы CCА. Военные рассчитывают, что такое программное обеспечение облегчит задачу удаленного управления: наземные диспетчеры смогут одновременно управлять примерно десятком БПЛА, в то время как остальные дроны можно будет запрограммировать на полет «роем», чтобы брать на себя огонь или отвлекать противника. Отсутствие экипажа также позволит дронам выполнять более рискованные маневры, которые пилоту физически невозможно выдержать.

Кроме этого, такие беспилотники будут значительно дешевле. ВВС ориентируются на цену от $20 млн до $30 млн за каждый беспилотный истребитель, хотя в отрасли ожидают, что в конечном итоге она снизится примерно до $10 млн, пишет WSJ. Для сравнения: стоимость F-35 составляет около $100 млн, а стоимость новых бомбардировщиков B-21 превышает $750 млн.

Руководитель закупок ВВС США Эндрю Хантер заявил, что программа CCA извлекает уроки из прошлых программ, которые пытались внедрять новейшие технологии, в частности из программы F-35. Первые прототипы реактивных дронов, по его словам, должны представлять собой урезанные модели, обеспечивающие низкие затраты и внедряющие новую технологию. Компаниям, претендующим на контракт CCA, также предлагается свести к минимуму сложность своих самолетов, включив в них только то, что необходимо для выполнения миссий, добавил Хантер.

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