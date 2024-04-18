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Политика ,  
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Премьер Молдавии пообещал назвать себя румыном

Премьер Молдавии Речан заявил, что назовет себя румыном при переписи населения
«Я всем говорю, что я румын и говорю по-румынски», — сказал премьер Дорин Речан. Перепись населения в Молдавии проходит с 8 апреля по 7 июля, в анкете гражданам необходимо указать свою этническую принадлежность
Дорин Речан
Дорин Речан (Фото: Dumitru Doru / EPA / ТАСС)

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что во время переписи населения он укажет, что является румыном, передает Deschide.md.

«Я всем говорю, что я румын и говорю по-румынски», — сказал премьер в эфире телеканала TVR Moldova.

Перепись населения и жилищного фонда проходит в Молдавии с 8 апреля по 7 июля. При анкетировании каждому гражданину страны предлагается ответить на несколько вопросов, касающихся этнической, половой и религиозной принадлежности, а также жилья и условий жизни.

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В 1918 году Румыния ввела войска на территорию Молдавии, проведя границу по реке Днестр (без территории нынешнего Приднестровья). Созданный в Кишиневе Совет края проголосовал за объединение с соседней страной.

С июня 1940 года территория современной Молдавии не входит в состав Румынии. На территории обеих стран существуют сторонники идеи «унионизма», то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней как отдельного государства.

Весной 2022 года президент Молдавии Майя Санду заявила, что объединение с Румынией может произойти только при наличии такого желания у народа. В конце того же года Институт развития и социальных инициатив провел опрос, который показал, что против объединения с Румынией выступают 53,7% молдаван, за — 32,8% респондентов.

В 2023 году Санду признала, что поддержка воссоединения с Румынией есть, но ее недостаточно.

Румынские власти также отмечали, что для объединения с Молдавией необходимо желание ее граждан.

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Теги
София Земляных
Молдавия Румыния перепись населения
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