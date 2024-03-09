Полянский заявил, что избавление от Зеленского не входит в планы России

Первый зампостпреда России при ООН отметил, что у России «есть задачи поважнее — выполнение целей нашей специальной военной операции»

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Москва не планирует избавляться от президента Украины Владимира Зеленского.

«Неужели вы и правда думаете, что если бы мы действительно хотели попасть по кортежу Зеленского, мы бы этого не смогли сделать? И постарайтесь на него ответить, только честно», — сказал он на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

По его словам, звучащие в украинских городах во время визитов высокопоставленных зарубежных делегаций «в отсутствие каких-либо обстрелов» сирены стали «своего рода частью цирковой программы пребывания иностранных лидеров на Украине». «Что примечательно, в Одессе, по военным объектам которой действительно наносился удар во время приезда в этот город высокопоставленной греческой делегации, сирена не прозвучала», — указал дипломат.

Полянский сообщил, что этим ударом был уничтожен цех по производству морских беспилотников, о чем ранее заявляло Минобороны, и отметил, что для России эта цель «гораздо важнее, чем мечущийся по прифронтовой зоне Зеленский». «А если кто-то из вас в душе надеется избавиться таким образом от главаря киевского режима, то могу вас разочаровать: в наши планы это не входит», — заключил дипломат, добавив, что у России «есть задачи поважнее — выполнение целей нашей специальной военной операции».

Вечером 6 марта Минобороны России отчиталось об ударе по ангару в портовом районе Одессы, который был нанесен утром того же дня. По данным ведомства, там велась подготовка к применению морских дронов ВСУ. Утром в городе объявлялась воздушная тревога.

В этот день в Одессе проходила встреча Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса. По словам Мицотакиса, они осматривали городской порт и в этот момент произошли взрывы. Премьер рассказал, что он и Зеленский «не успели пойти в защищенное место», назвав произошедшее «впечатляющим опытом».

Издание ProtoThema со ссылкой на источники в греческом правительстве сообщило, что в Одессе подвергся атаке кортеж Зеленского, который находился в 150 м от греческой делегации во главе с Мицотакисом. При этом собеседники издания отметили, что «нет никаких проблем с безопасностью премьер-министра и греческой миссии».

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев опроверг сообщения об ударе России по кортежу Зеленского и Мицотакиса в Одессе. «Всем все очевидно. И то, что никакого удара по кортежу в Одессе не было. И то, что была бы цель поставлена — попали бы», — написал он в своем телеграм-канале.