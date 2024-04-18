 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Удар Ирана по Израилю ,  
0 

США и Британия ввели санкции против Ирана за нападение на Израиль

США и Британия ввели санкции против Ирана в ответ на нападение на Израиль
Сюжет
Удар Ирана по Израилю
Под санкции Вашингтона и Лондона попали иранские физлица и организации, связанные с КСИР, Минобороны страны и разработкой беспилотников
Фото: Amir Cohen / File Photo / Reuters
Фото: Amir Cohen / File Photo / Reuters

Президент США Джо Байден объявил о новых санкциях против Ирана в ответ на воздушную атаку на Израиль в ночь на 14 апреля.

Меры направлены против физических и юридических лиц, связанных с Корпусом стражей исламской революции и Министерством обороны Ирана и других, которые «способствовали этому наглому нападению», заявил Байден.

На сайте Госдепартамента говорится, что в список вошли 16 человек и компаний, которые имеют отношение к производству беспилотников, в том числе Kimia Part Sivan Company, и иранский автопроизводитель Bahman Group и три его «дочки». США также ужесточили меры экспортного контроля, чтобы ограничить доступ Ирана к разработкам в области микроэлектроники.

The Jerusalem Post узнала, что ЦАХАЛ определилась с ответом на удар Ирана
Политика
Фото:IIPA / Getty Images

Байден сообщил, что о собственных ограничениях против Ирана вскоре объявят союзники США по G7. Новые меры уже ввела Великобритания, под них попали шесть физлиц и организаций, в их числе — военно-морские силы КСИР. «Нападение иранского режима на Израиль было безрассудным актом и опасной эскалацией. <...> Санкции, о которых мы объявили вместе с США, показывают, что мы однозначно осуждаем такое поведение, они еще больше ограничат способность Ирана дестабилизировать регион», — заявил премьер-министр Риши Сунак.

Министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон призвал Тегеран «прекратить свое безрассудное и незаконное поведение» и освободить захваченный им в Ормузском проливе контейнеровоз MSC Ariers, который принадлежит компании Zodiac Group израильского миллиардера Эяля Офера.

«Группа семи» 14 апреля опубликовала заявление, где осудила нападение Ирана, предупредила о мерах в ответ на «дальнейшие дестабилизирующие инициативы» и выразила поддержку Израилю. О планах ввести санкции против Тегерана также сообщил Евросоюз.

По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), Иран запустил около 350 беспилотников, крылатых и баллистических ракет. Большинство из них были перехвачены за пределами израильской территории. В отражении атаки участвовали американские и британские военные. Нападение стало ответом на удар по иранскому консульству в Дамаске 1 апреля, в котором погибли семь высокопоставленных офицеров КСИР. Times of Israel передавал, что они причастны к атакам Ирана на Израиль.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
санкции США Великобритания Иран Джо Байден Риши Сунак
Байден Джо фото

Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
Материалы по теме
Иран пригрозил ответным ударом по ядерным объектам Израиля
Политика
Израиль показал сбитую иранскую ракету
Политика
США заявили о подготовке санкционного ответа Ирану за атаку на Израиль
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 19 апреля
EUR ЦБ: 100,53 (+0,25) Инвестиции, 16:37 Курс доллара на 19 апреля
USD ЦБ: 94,09 (-0,23) Инвестиции, 16:37
Путин поддержал выдвижение главы Крыма Аксенова на новый срок Политика, 18:19
Глава NASA заявил о скрытом военном присутствии Китая в космосе Технологии и медиа, 18:17
Кадыров назвал «провокацией» задержание главы МЧС Чечни в Дагестане Политика, 18:07
Павлюченкова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Руане Спорт, 18:06
США и Британия ввели санкции против Ирана за нападение на Израиль Политика, 18:06
Слуцкого признали лучшим тренером месяца в чемпионате Китая Спорт, 17:58
До ₽10 млрд: как выглядят самые дорогие продающиеся в Москве особняки Недвижимость, 17:44
Г. Нахапетян: создание устойчивого бизнеса
Смотрите этот и еще 40+ курсов в опции Уроки Легенд
Подробнее
Австралийская TIG решила продать угольный бизнес в России Бизнес, 17:40
С актера-иноагента Трескунова суд взыскал ₽10 тыс. долгов по коммуналке Общество, 17:36
Google уволила 28 сотрудников за бунт против сотрудничества с Израилем Политика, 17:34
Аргентина решила стать партнером НАТО Политика, 17:24
СК задержал отца и друга подозреваемого в убийстве москвича на парковке Общество, 17:16
В Москве нашли еще одну машину подозреваемого в убийстве из-за парковки Общество, 17:05
В Москве умер режиссер РАМТ Александр Пономарев Общество, 16:58