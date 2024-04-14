ЕС и G7 сообщили о планах ввести новые меры против Ирана после атаки на Израиль

ЕС и G7 анонсировали новые меры против Ирана после атаки на Израиль

Обломки ракетного ускорителя недалеко от города Арад в Израиле (Фото: Christophe van der Perre / Reuters)

Стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США) готовы принять меры против Ирана после его атаки на Израиль. Об этом говорится в заявлении лидеров стран «Большой семерки», опубликованной на сайте Белого дома.

«Своими действиями Иран еще больше дестабилизирует ситуацию в регионе <...>. Мы продолжим работать над стабилизацией ситуации и недопущением дальнейшей эскалации. В связи с этим мы требуем, чтобы Иран и его ставленники прекратили свои атаки, и мы готовы принять дальнейшие меры сейчас и в ответ на дальнейшие дестабилизирующие инициативы», — говорится в сообщении.

О каких именно мерах идет речь, в заявлении не уточняется.

О планах ввести санкции против Ирана сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая тоже участвовала в разговоре лидеров G7. Она уточнила, что ограничения могут касаться программ Ирана по производству беспилотников и ракет.

Израиль, кроме введения санкций против Ирана, еще собирается предложить объявить иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией.