Администрация Байдена решила ограничить инвестиции в китайские технологии

Ограничения коснутся разработки передовых технологий, которые могут усилить военный и разведывательный потенциал Китая. С 2015 по 2021 год инвесторы США вложили $40 млрд в разработку искусственного интеллекта в КНР

Фото: Sheldon Cooper / Keystone Press Agency / Global Look Press

Администрация президента США Джо Байдена разрабатывает указ, который ограничит американские инвестиции в технологический сектор Китая, в первую очередь — в разработку передовых технологий, которые могут усилить военный и разведывательный потенциал КНР, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, работа находится на продвинутой стадии, и Белый дом планирует включить инициативу в предложения по новому бюджету на 2024 год. Проект бюджета, как ожидается, обнародуют 9 марта.

Как пишет агентство, американские чиновники отмечают, что инвестиции США приносят Китаю и косвенные выгоды, такие как управленческий и технический опыт, который может помочь китайским фирмам быстро развиваться. Сейчас американские компании могут без ограничений вкладываться в технологический сектор Китая; некоторые инвестировали в разработку технологий, которые можно использовать в военных целях.

Какие именно секторы затронут ограничения, пока неизвестно. Bloomberg предполагает, что речь идет в том числе об инвестициях в передовые полупроводники. Об этом сообщала и The Wall Street Journal, по данным которой, власти США запретят частные и венчурные инвестиции в квантовые вычисления и некоторые формы искусственного интеллекта. В отчете американского Минфина, выдержки из которого приводит издание, говорится, что программа должна «предотвратить использование капитала и опыта США способами, угрожающими национальной безопасности, при этом не возлагая чрезмерную нагрузку на американских инвесторов и бизнес».

По данным WSJ, работа над указом, регулирующим инвестиции американских компаний за рубежом, идет несколько месяцев. Вашингтон также обсуждает возможность ограничить инвестиции в КНР с союзниками по G7 («Группа семи», куда, помимо США, входят Япония, Великобритания, Франция, Германия, Канада и Италия).

В феврале Reuters со ссылкой на отчет Джорджтаунского Центра безопасности и новых технологий (CSET) сообщил, что с 2015 по 2021 год американские инвесторы, включая подразделения Intel Corp. и Qualcomm Inc., вложили $40,2 млрд в китайские компании, занимающиеся разработкой технологий искусственного интеллекта. Это 37% от общего вложения в китайский сектор ИИ за шесть лет.