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Генпрокуратура объявила нежелательной экологическую организацию «Беллона»

Генпрокуратура объявила нежелательной норвежскую экологическую организацию «Беллона»
Центральный офис «Беллоны» находится в Осло, организация заявляет, что занимается защитой окружающей среды и экологических прав
Здание, в котором находится центральный офис &laquo;Беллоны&raquo;
Здание, в котором находится центральный офис «Беллоны» (Фото: bellona.ru)

Генпрокуратура объявила нежелательной на территории России деятельность международной неправительственной экологической организации «Беллона» (одноименные фонды в Петербурге и Мурманске были в 2017 году внесены в реестр иноагентов), сообщается в телеграм-канале ведомства.

«Деятельность международной неправительственной организации Miljøstiftelsen Bellona (экологический фонд «Беллона», экологическое объединение «Беллона», королевство Норвегия) признана нежелательной на территории России. Решение принято по результатам изучения поступивших материалов», — говорится в сообщении.

Генпрокуратура считает, что деятельность организации «направлена на подрыв российской экономики, дискредитацию проводимой органами власти внутренней и внешней политики, дестабилизацию общественно-политической обстановки в стране и представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации».

«В частности, фондом финансируется работа некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, предпринимаются попытки влияния на российское законодательство с целью его изменения. Формируется общественное мнение о несостоятельности российской природоохранной политики, а также некомпетентности российских газо- и нефтедобывающих отраслей, что направлено на прекращение взаимодействия с ними на международном уровне», — отмечается в сообщении.

Также Генпрокуратура обвинила «Беллону» в «антироссийской информационной кампании и дискредитации вооруженных сил».

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Экологическое объединение «Беллона» было образовано в 1986 году, центральный офис организации находится в Осло. Как сообщается на сайте объединения, «Беллона» занимается борьбой с разрушением окружающей среды и защитой экологических прав. В России офисы «Беллоны» работали в Санкт-Петербурге и Мурманске. Минюст в январе 2017 года внес «Беллону», работавшую в Санкт-Петербурге, в список иноагентов, а «Беллону-Мурманск» признали иноагентом в марте 2015 года.

Организация прекратила деятельность в России в 2022 году и релоцировала своих сотрудников.

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Теги
Денис Ворошилов Денис Ворошилов
«Беллона» Генпрокуратура иноагент
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