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В Думе подготовили ужесточающие поправки об иноагентах

Глава думской комиссии Пискарев предложил лишить иноагентов имущественной поддержки
Комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства предложила ужесточить законодательство об иноагентах. В частности, им могут запретит получать имущественную поддержку от государства
Фото: Сергей Карпов / ТАСС
Фото: Сергей Карпов / ТАСС

Комиссия Госдумы по расследованию иностранного вмешательства подготовила поправки в закон об иностранных агентах, сообщил в Telegram ее глава Василий Пискарев.

Если поправки будут приняты, то:

  • иноагентам запретят получать не только финансовую, но и имущественную поддержку от государства (такой поддержкой в России может пользоваться малый и средний бизнес; например, в ее рамках можно получать от государства во владение или пользование землю, здания, оборудование на особых правах, в том числе на безвозмездной основе или льготных условиях);
  • Минюст получит полномочия по госконтролю за соблюдением законодательства об иноагентах, а не только за их деятельностью;
  • когда в Минюст поступит информация, что «кто-то своими действиями или бездействием способствует нарушению иноагентом российского законодательства», тот сможет вынести соответствующее предупреждение и дать срок на устранение нарушения, но не менее месяца.

Для тех, кто не выполнит в срок предписание Минюста, комиссия предлагает установить штрафы в Кодексе об административных правонарушениях. Для граждан они могут составить до 50 тыс. руб., для должностных лиц — до 100 тыс. руб., для юрлиц — до 300 тыс. руб.

Понятие иностранного агента появилось в российском законодательстве в 2012 году. Тогда критерием включения в реестр было осуществление политической деятельности при иностранном финансировании. Однако прошлым летом Госдума приняла закон, согласно которому иноагентами могут быть признаны и те лица, кто не получает иностранного финансирования, но получает «поддержку из-за рубежа» или находится под «иностранным влиянием».

Иноагенты обязаны маркировать свои материалы. Им запрещено получать госфинансирование при осуществлении творческой деятельности, преподавать для несовершеннолетних, а также участвовать в закупках товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

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Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
иноагенты поправки Госдума Василий Пискарев
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