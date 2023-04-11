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Власти признали нежелательным «Форум гражданского общества ЕС — Россия»

Генпрокуратура признала нежелательным «Форум гражданского общества ЕС — Россия»
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Генпрокуратура признала нежелательной на территории России деятельность зарубежной организации «Форум гражданского общества Россия — ЕС», сообщается в телеграм-канале ведомства.

В надзорном ведомстве отметили, что «Форум» объединяет примерно 180 российских и европейских неправительственных организаций.

«Фактически ее деятельность направлена на налаживание взаимодействия между структурами Европейского союза с российскими НКО, на сбор информации о происходящих в Российской Федерации внутренних процессах, установление контактов с российскими «политическими эмигрантами» в целях их использования в ущерб интересам России», — говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре считают, что деятельность «Форума» направлена на дискредитацию руководства России. Кроме того, организация сотрудничает с лицами, которые были включены в реестр иноагентов Минюстом России, а также с организациями, деятельность которых была признана нежелательной.

Материал дополняется.

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Генпрокуратура нежелательные организации
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