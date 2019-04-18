Правительство запретило ввоз фуфаек, бюстгальтеров и кастрюль с Украины

Власти России расширили введенный в 2018 году запрет на поставки в страну товаров украинского производства. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
Новое постановление запрещает ввоз в Россию следующих товаров, произведенных на Украине или провозимых через ее территорию:
- бюстгальтеры, корсеты, подтяжки и подвязки;
- платья, юбки, женские брюки и костюмы;
- колготки, чулки, гольфы, носки и прочие чулочно-носочные изделия, в том числе компрессионные;
- свитеры, пуловеры, кардиганы, жилеты, майки, фуфайки;
- обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из натуральной кожи, резины или пластмассы, а также детали обуви;
- стальная эмалированная посуда;
- крепежные изделия;
- канаты, проволока, сетка;
- трубная продукция;
- писчая бумага, картон и ряд других видов бумажной продукции;
- коробки, мешки, пакеты и другие виды тары из бумаги и картона.
Кроме того, запрещаются поставки в Россию украинских трубоукладчиков, погрузчиков, бульдозеров и жаток.