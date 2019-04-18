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Политика ,  
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Большинство россиян и украинцев назвали вероятной новую войну в Европе
Большинство респондентов в России и на Украине опасаются возникновения в Европе военного конфликта, следует из данных опроса Ipsos. Среди главных угроз европейской безопасности россияне назвали расширение НАТО и политику США
Фото: Ints Kalnins / Reuters

59% опрошенных россиян и украинцев считают правдоподобным сценарий, при котором на фоне разрастания противоречий между Западом и Россией в Европе начнется вооруженный конфликт. Такие данные приводятся в опросе, проведенном международной исследовательской службой Ipsos по заказу венского представительства аналитического центра «Фонд Эберта». 70% российских и 87% украинских респондентов также считают, что вероятные новые войны в Европе напрямую коснутся их стран, отмечается в тексте доклада Security Radar 2019, опубликованного на сайте фонда.

Доклад фонда посвящен анализу главных вызовов европейской безопасности. В документе приведены результаты социологических опросов граждан семи стран: помимо Украины и России в этот список вошли Франция, Германия, Латвия, Польша и Сербия. По данным опросов, правдоподобным риск войны считают 49% латышей и сербов, 57% поляков. Впрочем, не во всех государствах опасаются военного конфликта. С тем, что его риски велики, не согласны 75% опрошенных немцев и 60% французов.

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Страхи части европейцев вряд ли связаны с каким-то конкретным сценарием конфликта, считает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов​. «Речь скорее идет об опасениях перед возможным ядерным конфликтом, перед угрозой крупного конфликта с использованием обычных вооружений как такового», — сказал он РБК. Эксперт также добавил, что политики в странах, где конфликтов опасаются меньше, могут менее активно реагировать на острые вопросы международной повестки, так как не подвергаются общественному давлению.

Три причины прохладных отношений

К трем главным факторам, которые задают тон в отношениях России и ЕС, респонденты во всех семи странах отнесли конфликт на Украине, отсутствие желания сторон к укреплению отношений и политику США. Помимо этого, 60% респондентов считают, что на отношения повлияла экспансия НАТО и Европейского союза. 58% полагают, что нынешнее состояние в российско-европейских отношениях связано в том числе и с тем, что стороны различаются в своей мировоззренческой позиции и придерживаются разных ценностей.

Более 80% участников опросов во всех странах убеждены, что разрешение конфликта на востоке Украины должно быть достигнуто дипломатическим путем. Менее 30% респондентов во всех странах, за исключением Украины, также полагают: их государства не должны вмешиваться в ситуацию на востоке этой страны. Военная интервенция не воспринимается европейцами и россиянами как приемлемый метод разрешения конфликта, констатируют авторы доклада. «Таким образом, существует однозначный запрос на устранение международной напряженности мирным путем», — уточняют эксперты.

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При этом у сторон нет консенсуса, как именно решать эту проблему, обращают внимание авторы документа. Сами украинцы считают, что лучший путь преодоления кризиса в их стране — интеграция в западные институты. Они также хотели бы большей помощи со стороны европейских стран, хотя и выступают против их военной интервенции, отмечают эксперты Фонда Эберта. В свою очередь, россияне негативно относятся к интеграции Украины с Западом, однако не хотели бы напрямую вмешиваться в конфликт на Украине. Большинство россиян также выступают против введения на восток Украины миротворческого контингента, как это предлагают в США и ЕС. Наконец, европейские страны хотели бы сохранить нейтральность, и среди них нет согласия, что делать дальше, утверждают эксперты.

Сейчас приоритет в контексте разрешения конфликта на востоке Украины — прекращение военных действий в Донбассе, убежден Кортунов: «Только решив эту задачу, можно будет перейти к обсуждению реинтеграции восточных областей и какого-то национального примирения».

Расширение НАТО и российская угроза

В том, что расширение НАТО и ЕС на восток Европы оказало важное влияние на российско-европейские отношения, убеждены 65% опрошенных россиян, 69% сербов, 52% украинцев, 63% латышей и 60% немцев.

При этом в понедельник, 15 апреля, в российском МИДе заявили о полной приостановке контактов с НАТО. «Парадокс, но сегодняшние отношения Россия — НАТО как раз больше всего и напоминают обычное состояние дел, под которое создавалось НАТО, — под холодную войну», — заявил в интервью «РИА Новости» замглавы МИДа Александр Грушко. «НАТО зашло слишком далеко в нагнетании конфронтации с Россией, и пока не видно, когда и где здравомыслие возьмет верх», — добавил он. По словам Грушко, очень многое из того, что делается альянсом, является производной от политики США.

Среди российских респондентов 78% считают политику США угрозой европейской безопасности, 76% полагают, что такие риски создает расширение НАТО к границам России. С тем, что расширение НАТО и действия США создают риски для безопасности Европы, также согласны более половины опрошенных сербов и половина немцев.

Россию угрозой считают менее половины опрошенных граждан Франции, Германии и Сербии. В то же время в том, что Москва представляет опасность, убеждены 77% поляков и 67% украинцев. Представление о России как об угрозе острее в Восточной Европе по сравнению с Западной, констатировали эксперты фонда.

Сегодня угрозу представляет не столько расширение НАТО, сколько усиление военной деятельности альянса на восточном фланге и последующее усиление действий России на западной границе, полагает Кортунов. Активизация действий с обеих сторон в условиях отсутствия интенсивных контактов между Россией и НАТО повышает угрозу конфликта, подчеркнул эксперт. «Но особых оснований для оптимизма у нас нет. Последние пять лет показали, что стороны избегают шагов, которые могли бы привести к резкому обострению ситуации», — заключил Кортунов.

Окно возможностей для Парижа и Берлина​

Главный вызов европейской стратегии безопасности выражается в неудовлетворенности, которую проявляют граждане некоторых государств, тем статусом, который отводится их стране в мире, отмечается в докладе. Особенно это касается стран Восточной Европы, подчеркивают эксперты. В России 56% опрошенных согласны с тем, что страна не имеет тех привилегий на международной арене, которых заслуживает. Более того, в России, на Украине и в Сербии респонденты считают другие страны ответственными за то, что они препятствуют им в достижении лучшего положения.

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Эксперты называют три необходимых шага для обеспечения безопасности в Европе. Страны должны стремиться учитывать взаимные страхи и восприятие угроз каждой стороной, искать компромиссы и уважать международное право. В частности, отмечается, что дальнейшее расширение НАТО нежелательно. В то же время таким странам, как Украина, должны быть предоставлены гарантии безопасности.

При этом есть и хорошие новости, говорится в докладе: большая часть респондентов во всех странах считают, что принадлежат к единой культурной сфере. Так считают 74% опрошенных россиян, 79% украинцев, 88% французов, 91% сербов, 92% немцев, а также 93% поляков и латышей. Кроме того, более половины респондентов во Франции, Германии, Польше, Сербии и Латвии поддерживают более тесное взаимодействие с Россией.

Германия и Франция могли бы стать инициаторами работы над совместной архитектурой безопасности Европы, полагают эксперты фонда. Эти страны пользуются уважением в Европе, не испытывают давления со стороны других государств и не имеют территориальных претензий к соседним государствам. Кроме того, Франция и Германия имеют достаточно хорошие отношения со всеми сторонами.

Автор: Евгений Пудовкин, Анастасия Батманова
Теги: Россия - США, Россия - ЕС, расширение НАТО, война, Европа
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