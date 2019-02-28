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Французские эксперты спрогнозировали расширение диалога ЕС и России
Усиление евроскептиков в Европарламенте создаст предпосылки для развития диалога России и ЕС, утверждает французский аналитический центр Ifri. Однако угрозу отношениям сторон представляет продолжение украинского конфликта
Фото: Francisco Seco / AP

Ожидаемое укрепление позиций евроскептиков в Европарламенте вряд ли приведет к снятию с России ограничительных мер, однако у Москвы и Брюсселя есть шансы продолжать сотрудничество по линии гражданского общества и экономики. Такие выводы содержатся в докладе аналитиков из Французского института международных отношений (Institut français des relations internationales, Ifri).

«С 2014 года Евросоюз регулярно одобрял продление санкций, и принципы европейской солидарности и беспокойства о безопасности [ЕС] играли более важную роль, чем недовольство отдельных стран, включая Австрию и Италию», — говорится в документе (есть в распоряжении РБК). Но возможное усиление позиций евроскептиков в результате предстоящих весной выборов в законодательный орган ЕС может привести к смене эмоционального фона и общего настроя в союзе, что способно сыграть на руку России, считает эксперт Ifri Татьяна Кастуева-Жан. В частности, Европарламент может повысить восприимчивость к российской позиции по международным проблемам и повысить градус критики в отношении США.

В настоящее время Москва остро реагирует на постановления и доклады Евпропарламента по российской тематике. В МИДе России назвали безумием резолюцию палаты с призывом остановить реализацию «Северного потока-2». Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал русофобской позицию, отраженную в докладе об отношениях ЕС и России, который был составлен евродепутатом Сандрой Калниете и одобрен 4 февраля комитетом Европарламента по иностранным делам. В документе говорится, что Россия не предпринимает достаточных усилий для реализации минских соглашений и что Москва не может являться стратегическим партнером Брюсселя.

На что могут претендовать евроскептики

Выборы в Европарламент, которые пройдут 23–26 мая 2019 года в 27 странах ЕС и в которых примут участие 373 млн избирателей, станут самыми важными с момента его создания в 1979 году, считает пресс-секретарь законодательного органа ЕС Жауме Душ.

Что входит в сферу полномочий Европарламента

Европарламент является законодательным органом Евросоюза и избирается прямым голосованием каждые пять лет. Наравне с Советом министров он участвует в принятии законопроектов, которые предлагает Еврокомиссия. Согласие европейских законодателей необходимо при ратификации соглашений ЕС с другими странами, например, парламент апробировал договор о свободной торговле с Японией и будет голосовать по вопросу Brexit. Парламент также утверждает бюджет и избирает должностных лиц ЕС, в том числе председателя Еврокомиссии. Наконец, Европарламент выносит резолюции, выражая мнение депутатов о ключевых вопросах повестки дня.

Выборы будут проходить на фоне падения популярности общеевропейской демократии и усугубления политического кризиса в некоторых ведущих странах ЕС, прежде всего в Италии и Франции, пишет в докладе директор Ifri Тома Гомар​. Свои позиции на предстоящих выборах усилят евроскептики, следует из опроса, проведенного совместно исследовательским центром Kantar и службой мониторинга аппарата Европарламента. Сейчас евроскептики представлены в палате тремя партиями. Это «Европа наций и свободы» (ЕНС), куда входят французское «Национальное объединение» и итальянская «Лига», «Европа за свободу и прямую демократию» (ЕСПД), членами которой, в частности, являются итальянское «Движение 5 звезд» и ультраправая «Альтернатива для Германии», а также «Европа консерваторов и реформистов» (ЕКР), которая включает в себя польскую партию «Закон и справедливость».

По данным исследования, ЕНС получит 59 мест в 705-местном парламенте вместо нынешних 37, ЕСПД — 43 вместо 41, а ЕКР — 51 вместо 73 (ЕКР в связи с Brexit покидает ее главная партия — британские консерваторы). Кроме того, депутаты-евроскептики являются представителями крупных партий, которые принято считать умеренными (например, венгерской партии ФИДЕС — члена правоцентристской фракции Европейской народной партии). В сумме евроскептики могут получить контроль над 21,15% мест, констатирует Guardian.

Фото: Jean-Francois Badias / AP

Согласно прогнозам Европейского совета по международным отношениям (ECFR), евроскептики и консерваторы способны получить в Европарламенте более трети кресел. Это позволит повысить их влияние в ЕС. Во-первых, допускают специалисты ECFR, депутаты-евроскептики могут использовать Европарламент для критики и саботирования работы Союза изнутри. Например, партия «Альтернатива для Германии» предлагает упразднить Европарламент и сможет продвигать эту идею в рамках институтов ЕС, отмечают они. Во-вторых, они могут объединиться с другими силами и отказаться одобрять торговые соглашения между странами. В-третьих, депутаты из числа противников нынешнего курса ЕС способны давить на членов Еврокомиссии, критикуя их позицию по внешней политике в ходе слушаний в комитетах ЕС, утверждают эксперты ECFR.

Как будут развиваться отношения России и ЕС

Несмотря на прогнозируемое усиление евроскептиков, в ближайшие годы отношения России и ЕС будут сдерживать два фактора, считают эксперты Ifri. Во-первых, это отсутствие подвижек в урегулировании конфликта на востоке Украины, во-вторых, разные взгляды Кремля и элит ЕС на устройство глобального мирового порядка.

Но у сторон есть возможности налаживать экономическое сотрудничество, отмечают авторы. «ЕС остается главным инвестиционным и торговым партнером России, а экспорт российского газа в ЕС бьет все рекорды», — констатируют эксперты.

Несмотря на порой жесткую риторику Кремля в отношении европейских стран, российское общество не намерено отказываться от связей с Европой. «Граждане России продолжают оставаться одними из самых многочисленных получателей шенгенских виз среди населения третьих стран, а инвестиции российских элит в Европу — это всем известный секрет», — пишут аналитики Ifri. И утверждают, что это позволит ЕС укреплять сотрудничество с гражданским обществом России и делает возможность послабления визового режима козырем Брюсселя в переговорах с Москвой.

О позитивном тренде в экономических отношениях России с ЕС говорил на прошлой неделе глава МИД России Сергей Лавров. Как отметил министр, товарооборот между Россией и странами ЕС растет второй год подряд.«В прошлом году он вырос на 20% и приблизился к отметке в $300 млрд, — сказал он, выступая перед членами Ассоциации европейского бизнеса. — Это, конечно, существенно меньше рекордного 2013 года, когда было $440 млрд, но тем не менее тенденции к возобновлению роста товарооборота налицо».

Что касается возможности облегчения визового режима, то, как отметил Лавров, Москве и Брюсселю удалось добиться подвижек по этому вопросу до начала украинского конфликта. Однако в конце концов подписанию соответствующего договора помешали в других странах ЕС, которые не хотели, чтобы россияне получили право на свободный въезд раньше, чем граждане Грузии и Украины. «Сейчас мы все равно готовы двигаться к максимально удобному и комфортному режиму общения. Мы будем это делать, но, разумеется, хотим это осуществлять на взаимной основе. Таковы правила дипломатии», — сказал министр.

Очевидно, что ЕС и Россия все еще сохраняют разногласия насчет виз, сказал РБК глава Ассоциации европейского бизнеса Франк Шауфф. «Мы же, как представители бизнеса, полностью поддерживаем переговоры по либерализации в этой сфере и надеемся, что вероятное улучшение политической ситуации в отношениях даст толчок развитию и на этом направлении», — отметил он.

Автор: Евгений Пудовкин
Теги: Евросоюз, Европарламент, Россия - ЕС, Визовый режим, Экономика
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