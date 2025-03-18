Минфин США сообщил о поручении Трампа пересмотреть санкционную политику

В США проведут переоценку существующей американской санкционной политики из-за опасений, что она подорвет роль доллара в качестве мировой резервной валюты. Соответствующее поручение Трамп дал главе Минфина

Скотт Бессент (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поручил провести переоценку санкционной политики США, поскольку она подрывает роль доллара в качестве мировой резервной валюты. Об этом сообщил в интервью телеканалу Fox Business министр финансов страны Скотт Бессент.

«Трамп поручил мне пересмотреть санкционный режим. На протяжении длительного периода времени у нас было то, что я называю «ленивые санкции». Мы полагаем, что они подрывают роль доллара в качестве резервной валюты, люди отказываются от доллара», — сказал он (цитата по ТАСС).

По словам главы американского Минфина, ограничения предыдущей американской администрации против России были крайне малоэффективными, их действенность можно оценить на шесть из десяти, а новая администрация может поднять их до десяти из десяти.

До этого пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что США могут пойти на введение санкций, если переговоры с Россией относительно мира на Украине будут неудачными.

18 марта состоится телефонный разговор президентов США и России. По словам Трампа, он хочет поднять вопрос территорий в контексте конфликта на Украине, а также обсудить контроль над ЗАЭС. Американский лидер выражал уверенность, что Россия согласится на 30-дневное перемирие, идею которого озвучили по итогам переговоров американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии.

По словам Путина, идея перемирия правильная, но «есть нюансы» — судьба сил ВСУ в Курской области, вопросы контроля прекращения огня, угроза продолжения поставок оружия Украине и мобилизации.

18 марта президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей заявил, что санкции — это реальность сегодняшнего этапа развития, в который вошла вся мировая экономика. Даже если ограничения ослабят, найдется другой способ «вставить палки в колеса», добавил он.