Глава НАО объявил об отставке

Юрий Бездудный возглавляет регион с сентября 2020 года. «Меня ждет новая работа», — объяснил он

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Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный объявил о переходе на другую работу.

«Меня ждет новая работа. Но часть души, сердца, навсегда останется здесь: где северное сияние, мороз, бескрайняя тундра», — сказал он в видеообращении.

Бездудный возглавил регион в 2020 году.

На прошлой неделе «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что Владимир Путин встретился с восемью из 13 губернаторов, которые осенью этого года должны пойти на новый срок. По данным издания, почти на всех встречах они попросили Путина поддержать их кандидатуры на выборах, но пока «зависла ситуация» с рядом глав регионов, в том числе с Бездудным. Он был избран главой НАО в сентябре 2020 года депутатами местного законодательного собрания. Собеседники говорили о высокой вероятности того, что глава НАО сохранит свой пост.

Бездудный родился 1 мая 1969 года в Брянской области. Окончил Орловское высшее военное командное училище связи им. Калинина, Орловскую региональную академию госслужбы и Московский психолого-социальный институт. С 1987 по 2007 год находился на службе в органах государственной безопасности СССР и России. С 2007 по 2012 год занимал должность заместителя главы администрации Брянска. В 2013–2014 годах являлся вице-президентом ООО «Интерактивный банк». С 2014 по 2019 год был заместителем главы администрации Одинцовского муниципального района Московской области. С марта 2019-го занимал пост заместителя губернатора Ненецкого автономного округа. В апреле 2020 года был назначен Путиным на должность врио губернатора НАО. Бездудный возглавил регион после отставки Александра Цыбульского, который с тех пор руководит Архангельской областью.

В мае 2020 года Архангельская область и НАО подписали меморандум «О намерении образования нового субъекта России». Как объяснял тогда один из источников РБК мотивы объединения, оно экономически выгодно не только Архангельской области, но и НАО, бюджет которого во многом зависит от нефтегазовых доходов. Однако уже в июле того же года Бездудный заявил об отказе от объединения с Архангельской областью, так как люди очень чувствительно отнеслись к этой теме. НАО тогда стал единственным регионом, где жители проголосовали против принятия поправок к Конституции.