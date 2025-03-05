Путин назначил Дронова врио губернатора Новгородской области

В феврале в отставку ушел Андрей Никитин. На время исполнять обязанности главы региона стал первый заместитель губернатора Александр Дронов. Путин накануне предложил ему возглавить регион

Президент Владимир Путин назначил Александра Дронова врио губернатора Новгородской области. Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов.

Путин предложил Дронову возглавить регион накануне. Сейчас Дронов — первый заместитель губернатора, исполнявший обязанности главы региона.

Александр Дронов — выпускник МАДИ, в прошлом он работал в различных органах власти, связанных с дорожным хозяйством. В правительство Новгородской области он попал в апреле 2017 года и в 2020 году стал первым вице-губернатором. На официальном сайте правительства региона сообщается, что он окончил образовательную программу на базе Высшей школы государственного управления РАНХиГС, которую называют школой губернаторов. Она курируется администрацией президента.

Наиболее вероятным кандидатом на этот пост его называли и источники РБК. Среди претендентов на должность был также бывший глава правительства Запорожской области (а до этого премьер Вологодской области) Антон Кольцов, а также заместитель генпрокурора Андрей Кикоть.

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Пост новгородского губернатора вакантен с 7 февраля, когда в отставку ушел Андрей Никитин. Уход с поста в указе объяснялся «переходом на другую работу». Вскоре Никитин был назначен заместителем министра транспорта. Указа об официальном назначении врио губернатора не последовало. На время исполняющим обязанности главы региона стал Дронов. Никитин выступал за кандидатуру Дронова на пост врио губернатора, сообщал РБК.