Минюст включил три образовательные организации США в список нежелательных

Минюст внес Russians Against War и три американские НПО в реестр нежелательных

Минюст добавил в реестр 151-ю нежелательную организацию, ей стала Russians Against War Antalya. За сотрудничество, организацию или финансирование работы юрлиц из этого списка грозит лишение свободы на срок до шести лет

Здание Министерства юстиции России (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Минюст расширил реестр нежелательных организаций, в него попали четыре организации. Список опубликован на сайте ведомства.

Реестр пополнили:

American Councils for International Education — США;

Cultural Vistas — США;

Institute of International Education — США;

Russians Against War Antalya (RAWA, «Антивоенное движение Антальи», «Антивоенное сообщество Антальи») — Турция.

Нежелательными организации признает Генпрокуратура, решение по трем американским организациям ведомство приняло 26 февраля 2024 года, турецкая получила такой статус на следующий день — 27 февраля. Американские организации из списка занимаются образовательными программами и программами обмена.

Реестр Минюста начали вести в 2015 году, сейчас упомянута 151 организация. Список существенно расширился после начала Россией военной операции на Украине, за семь лет до февраля 2022 года такой статус имели втрое меньше юрлиц — 51. Законодательство России запрещает участвовать в деятельности нежелательных организаций, за это грозит административное наказание, при повторном нарушении — уголовная ответственность с лишением свободы на срок до четырех лет. За финансирование нежелательной организации грозит заключение на срок до пяти лет. Предельное наказание за организацию работы нежелательной организации — срок до шести лет.

Генпрокуратура признала 18 марта нежелательными еще три организации, основанные в Канаде: Munk School of Global Affairs and Public Policy, Norman Paterson School of International Affairs, а также Russian Canadian Democratic Alliance. Первые две занимаются, среди прочего, проблемами безопасности, а третья ставит целью продвижение прав человека в России.

Ведомство сочло их распространяющими «дискредитацию Российской Федерации и разжигание антироссийских настроений» и «пропаганды ЛГБТ». Они пока не упомянуты в реестре Минюста.