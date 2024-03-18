Минюст включил три образовательные организации США в список нежелательных
Минюст расширил реестр нежелательных организаций, в него попали четыре организации. Список опубликован на сайте ведомства.
Реестр пополнили:
- American Councils for International Education — США;
- Cultural Vistas — США;
- Institute of International Education — США;
- Russians Against War Antalya (RAWA, «Антивоенное движение Антальи», «Антивоенное сообщество Антальи») — Турция.
Нежелательными организации признает Генпрокуратура, решение по трем американским организациям ведомство приняло 26 февраля 2024 года, турецкая получила такой статус на следующий день — 27 февраля. Американские организации из списка занимаются образовательными программами и программами обмена.
Реестр Минюста начали вести в 2015 году, сейчас упомянута 151 организация. Список существенно расширился после начала Россией военной операции на Украине, за семь лет до февраля 2022 года такой статус имели втрое меньше юрлиц — 51.
Законодательство России запрещает участвовать в деятельности нежелательных организаций, за это грозит административное наказание, при повторном нарушении — уголовная ответственность с лишением свободы на срок до четырех лет. За финансирование нежелательной организации грозит заключение на срок до пяти лет. Предельное наказание за организацию работы нежелательной организации — срок до шести лет.
Генпрокуратура признала 18 марта нежелательными еще три организации, основанные в Канаде: Munk School of Global Affairs and Public Policy, Norman Paterson School of International Affairs, а также Russian Canadian Democratic Alliance. Первые две занимаются, среди прочего, проблемами безопасности, а третья ставит целью продвижение прав человека в России.
Ведомство сочло их распространяющими «дискредитацию Российской Федерации и разжигание антироссийских настроений» и «пропаганды ЛГБТ». Они пока не упомянуты в реестре Минюста.
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