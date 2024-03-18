Памфилова заявила о рекордной явке на выборах президента России

Явка избирателей на выборы президента России стала рекордной, составив 77,44%, сообщила глава ЦИК. По ее данным, в них приняло участие более 87,113 млн человек

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На выборах президента России приняли участие более 87,113 млн избирателей, явка в 77,44% стала рекордной в истории новой России, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

«Участковые избирательные комиссии по всей стране практически завершили свою работу. 99,74% протоколов уже введены в государственную автоматизированную систему «Выборы», так что с полным основанием можем подвести итоги выборов президента», — сообщила она.

По данным Памфиловой, почти 10 млн избирателей смогли проголосовать на выборах президента России по месту фактического нахождения с помощью системы «Мобильный избиратель» и дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

21 марта ЦИК планирует провести заседание, на котором подведет официальные итоги выборов.

По предварительным подсчетам на 10:30 мск 18 марта, действующий глава государства и самовыдвиженец Владимир Путин набрал 87,29%, депутат Госдумы от КПРФ Николай Харитонов — 4,3%, вице-спикер Госдумы и кандидат от фракции «Новые люди» Владислав Даванков — 3,84%, глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий — 3,21%. На президентских выборах в 2018 году Путин набрал 76,69%, и тогда это был рекордный для него показатель.

Избирательные участки три дня — начиная с пятницы — работали с 8:00 до 20:00 по местному времени. В 29 из 89 регионов, в том числе в Москве, проголосовать можно также удаленно через ДЭГ. Всего в 28 регионах, исключая Москву, в онлайн-формате было выдано более 4,499 млн бюллетеней (94% от зарегистрированных для голосования в таком формате), из них более 4,413 млн приняты (93% соответственно).

По состоянию на 18:00 17 марта во всех регионах России на участки пришло более половины избирателей, а в 25 из 89 регионов — более 80%. Лидером по явке стала Чечня с 96,46%. Отметку 90% избирателей также прошли Ямал, Кемеровская область, Тыва, Северная Осетия и Кабардино-Балкарская Республика.

Самая низкая явка оказалась в Алтайском крае (51,65%), Томской области (53,48%) и Карелии (54,54%), но итоговая явка в них будет выше, после того как избиркомы учтут данные дистанционного голосования.

В Москве избиратели голосовали на отдельной платформе, а ДЭГ считается отдельно от голосования на участках. В столице результаты онлайн-голосования уже обработали. Глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова сообщила, что Путин набрал 89,1% электронных голосов в Москве, Даванков — 4,4%, Харитонов — 3,3%, Слуцкий — 3,2%. Всего в Москве было выдано более 3,66 млн электронных бюллетеней, из них принято более 3,64 млн.