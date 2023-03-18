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Первый давший женщинам право голосовать штат запретил абортивные таблетки

В Вайоминге приняли закон о запрете на таблетки для прерывания беременности
С лета на территории Вайоминга нельзя будет производить и продавать таблетки для прерывания беременности, за это грозит тюремный срок и штраф. В XIX веке штат стал первой в США территорией, где женщинам разрешили голосовать
Фото: George Frey / Getty Images
Фото: George Frey / Getty Images

Губернатор Вайоминга Марк Гордон подписал закон, запрещающий использование таблеток для прерывания беременности на территории штата, сообщает Business Insider.

Теперь за производство, распространение и продажу абортивных препаратов в Вайоминге будет грозить лишение свободы на срок до шести месяцев и штраф в размере до $90 тыс. Производят ли такие лекарства в штате сейчас, неизвестно. Как пишет AP, запрет вступит в силу в июле.

Помимо этого, Гордон позволил утвердить еще одну норму под названием «Жизнь — это право человека», которая ограничивает проведение медикаментозных абортов в штате.

Губернатор не стал подписывать законопроект, но и не наложил на него вето, из-за чего он автоматически стал законом. Согласно этому документу назначение или продажа лекарств для прерывания беременности, включая мифепристон и мизопростол, станет уголовным преступлением, наказание составит до пяти лет тюрьмы и $20 тыс. штрафа. Когда он вступит в силу, не уточняется.

Вайоминг стал первой территорией в стране, где женщинам разрешили голосовать (это произошло до того, как он получил статус 44-го штата США в 1890 году). Теперь же Вайоминг первым из американских штатов запретил таблетки для прерывания беременности после решения Верховного суда в июне 2022 года — тогда инстанция отменила конституционное право на аборт.

Помимо Вайоминга, такие таблетки нельзя продавать в 13 штатах, где действует полный запрет на аборты, а еще в 15 доступ к препаратам ограничен, пишет AP. Именно медикаментозный аборт является предпочтительным методом прерывания беременности в стране.

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Решение Верховного суда, отменившего постановление о праве на аборт, сопровождалось протестами. Президент Джо Байден назвал его ошибкой, которая «буквально перенесла Америку на 150 лет назад». Его предшественник Дональд Трамп одобрил действия ВС, назвав произошедшее наибольшей «победой для жизни» этого поколения. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет назвала решение Верховного суда США «ударом по гендерному равноправию» и в целом по правам человека.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
аборт право на аборт США
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