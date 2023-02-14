Глава МВФ оценила в $40–48 млрд объем необходимой Киеву поддержки

Кристалина Георгиева (Фото: Michele Tantussi / Reuters)

Украине требуется $40–48 млрд для поддержки экономики, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, передает Bloomberg.

«Украине необходимо от $40 млрд до $48 млрд финансирования в этом году, чтобы ее экономика функционировала», — передает агентство ее слова.

Сейчас фонд с правительством Украины работает над программой по финансированию и оказывает ей поддержку в ведении «военной экономики». В процессе также участвуют США и Европейский союз. О сроках реализации поддержки Георгиева не сообщила.

В конце января агентство Bloomberg писало, что МВФ изучает возможность, чтобы предоставить Украине многолетний пакет помощи в размере до $16 млрд. Он должен помочь покрыть текущие потребности страны и повлиять на увеличение международного финансирования, считают в фонде.

Программа рассчитана на три-четыре года. В первый год Киеву выплатят от $5 млрд до $7 млрд. План может быть согласован к концу марта, а первый транш поступит уже в апреле, отмечало агентство.

По оценке МВФ, в этом году для помощи Украине Западу потребуется тратить $3–5 млрд в месяц. «Мы уже предоставили $2,7 млрд экстренного финансирования», — говорила Георгиева в начале декабря.