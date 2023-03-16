FT узнала о плане МВФ выделить Украине кредит на $15,6 млрд

По словам источника FT, международный кредитор «находится под давлением», поэтому вскоре объявит о выделении Украине $15,6 млрд, что на несколько миллиардов больше, чем фонд изначально рассчитывал

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Международный валютный фонд (МВФ) готовится объявить о четырехлетней кредитной программе для Украины на $15,6 млрд. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на осведомленный источник.

«МВФ завершает разработку четырехлетней программы кредитования Украины на $15,6 млрд, объявление об этом последует в ближайшие дни», — говорится в статье.

По словам источника FT, международный кредитор «находится под давлением», поэтому будет вынужден объявить о более серьезном пакете помощи, чем изначально рассчитывал.

Как уточнила газете главный экономист киевского инвестиционного банка Dragon Capital Елена Билан, всего правительство Украины запросило $43 млрд внешней бюджетной поддержки в этом году, в дополнение к $32 млрд долларов в 2022 году.

В конце февраля директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева рассказала, что Украина будет жизненно нуждаться во внешнем финансировании не только в текущем году, но и в последующие. Поэтому, по ее словам, международное сообщество продолжит играть жизненно важную роль в поддержке страны, включая помощь в решении финансовых потребностей как в 2023 году, так и позднее. При этом, как заявила Георгиева, экономика Украины работает стабильно и полноценно, несмотря на сложности, вызванные конфликтом.

По итогам 2022 года Украина получила международную помощь на сумму около $32,1 млрд, писало УНИАН со ссылкой на Национальный банк Украины. Наибольший объем поступил из США ($12 млрд), Европейского союза ($8 млрд), Международного валютного фонда ($2,7 млрд), Канады ($1,9 млрд) и Германии ($1,5 млрд). Падение ВВП Украины по итогам прошлого года минэкономики страны оценивало в 30,4%.



Замминистра экономики Украины Тарас Качка в ноябре заявил, что без поддержки от Запада финансовая система страны «потерпела бы крах». Первый вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко оценивала потребности страны в экономической поддержке в 2023 году в $38 млрд.