ЦБ Украины сообщил о «подземных» переговорах с МВФ о выделении $1,4 млрд

Споры между сторонниками разных решений в монетарной политике сменило «водяное перемирие», сказала Bloomberg замглавы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова. Но остаются разногласия с Минфином из-за резкого роста ставки

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Заместитель главы Национального банка Украины Сергей Николайчук рассказал Bloomberg, как весной 2022 года власти договаривались с Международным валютным фондом о выделении Киеву $1,4 млрд экстренной помощи.

По словам Николайчука, в момент, когда стороны обсуждали сделку, в Киеве зазвучал сигнал воздушной тревоги. Сотрудникам НБУ пришлось покинуть здание и направиться в подземное укрытие. «Члены правления собрались перед ноутбуком в узком четырехметровом помещении и продолжили консультации. Думаю, команда МВФ была впечатлена», — сказал он.

Пакет помощи, о котором говорит Николайчук, был утвержден 10 марта 2022 года. Ее выделили посредством Инструмента быстрого финансирования (RFI) «для удовлетворения неотложных потребностей в финансировании и смягчения экономических последствий» военных действий. В декабре глава МВФ Кристалина Георгиева сообщила, что организация предоставила Киеву $2,7 млрд экстренного финансирования и работает над тем, «чтобы усилить собственную поддержку Украины».

По словам Николайчука, у сотрудников НБУ к 24 февраля 2022 года были собранные сумки со всем необходимым и план эвакуации из Киева на случай необходимости; несмотря на это, начало российской военной операции все равно стало шоком. После начала боевых действий сотрудников Нацбанка перевезли «в неизвестное место на западе Украины» рядом с границей с Польшей, им пришлось провести много времени в убежищах, а затем их эвакуировали во Львов.

Из-за начала боевых действий НБУ в прошлом марте оставил неизменной учетную ставку, на уровне 10%. В июне регулятор повысил ее в два с половиной раза, до 25%. На такой шаг он пошел, чтобы укрепить национальную валюту, стабилизировать экономику и остановить растущую инфляцию. В то же время НБУ признал, что в текущих условиях обычные инструменты денежно-кредитной политики утратили свою эффективность, пишет агентство.

Bloomberg отмечает, что у НБУ были разногласия с украинским Минфином в вопросе ведения кредитно-денежной политики. Когда начались боевые действия, их пришлось отложить. «Теперь у нас будет водяное перемирие [c Минфином]», — приводит агентство слова замглавы НБУ Екатерины Рожковой, сказанные главе регулятора Кириллу Шевченко (занимал эту должность до октября 2022 года). Рожкова процитировала фразу из «Книги джунглей» Редьярда Киплинга о том, что «враги не дерутся у водопоя во время засухи».

Однако перемирия с руководством банка не произошло, В октябре 2022 года Верховная рада отправила Шевченко в отставку; его обвинили в хищении средств Укргазбанка, который тот возглавлял до прихода в НБУ. Новым главой регулятора стал Андрей Пышный. В феврале он анонсировал приоритеты монетарной политики НБУ, передает Liga.net. В планах регулятора — сохранить учетную ставку на уровне 25%; стимулировать банки переводить средства населения с текущих счетов на срочные счета; стимулировать банки покупать облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) вместо депозитных сертификатов.

Как передает украинский Forbes, конфликт между НБУ и Минфином при ведении экономической политики во время военных действий стал очевиден в мае—июне 2022 года. Ключевой вопрос заключался в том, кто и как должен финансировать дефицит бюджета. Поднятие ставки НБУ обсуждалось с Минфином, но ее резкий рост стал для ведомства неожиданностью. Нацбанк ожидал, что рост ставки приведет к повышению доходности гособлигаций и спроса на ОВГЗ со стороны частных банков, но Минфин летом занимал противоположную позицию, заявив, что ОВГЗ должны быть «инструментом поддержки государства в сверхсложные времена». В конце июня ведомство начало повышать ставки по ОВГЗ.