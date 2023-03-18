Минобороны сообщило об отражении атаки ВСУ в 30 км от границы России

В группировке «Запад» заявили, что отбили украинскую атаку в районе двух сел под Купянском, от которых до российской границы — около 30-35 км. Кроме того, на данном направлении были уничтожены две диверсионные группы

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Российские силы в Харьковской области отбили атаку со стороны украинских военных, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на офицера пресс-центра группировки «Запад» Евгения Половодова.

«В районе населенных пунктов Масютовка и Гряниковка личный состав 14-й отдельной механизированной бригады попытался атаковать наши позиции. При поддержке артиллерии мотострелковыми подразделениями было нанесено огневое поражение противнику, в результате чего он вынужден был отойти на ранее занимаемые позиции», — сказал он.

Эти населенные пункты находятся примерно в 10-15 км от Купянска и в 30-35 км от границы с Белгородской областью.

Половодов сообщил, что на купянском направлении также были уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы. Это произошло в районе населенных пунктов Розовка и Новоселовское. Он добавил, что на этом направлении, помимо прочего, удалось сорвать «переброску резервов и две ротации подразделений» ВСУ.

Согласно сводке Минобороны от 17 марта, на купянском направлении за сутки ВСУ потеряли 40 военных, боевую бронированную машину и два автомобиля, а также склад боеприпасов.

Купянск и более южные города Изюм и Балаклея в ходе спецоперации на Украине оказались под контролем российских сил, однако в сентябре Россия утратила его. Тогда Минобороны приняло решение о перегруппировке войск в данном районе, чтобы нарастить усилия на донецком направлении для выполнения «заявленных целей специальной военной операции».