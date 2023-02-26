Минобороны сообщило о ликвидации шести групп диверсантов близ Харькова

На разных направлениях военной операции погибли около 400 украинских военнослужащих, в том числе ликвидированы шесть ДРГ в Харьковской области, сообщили в министерстве

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Шесть диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) ВСУ уничтожены в Харьковской области Украины близ Першотравневого, Ягодного, Синьковки и Крахмального, сообщили в Минобороны России.

В том же регионе на купянском направлении артиллерийским огнем нанесен удар по позициям украинской армии близ Кисловки, а также Новоселовского в ЛНР.

«Общие потери противника за сутки на данном направлении составили до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля», — добавили в министерстве.

На красно-лиманском направлении потери ВСУ за сутки составили до 130 человек, на донецком — более 100, на южно-донецком и запорожском — более 75 человек, на херсонском направлении — до 70 военнослужащих Украины. Близ Авдеевки в ДНР нанесен удар по узлу связи 110-й мотопехотной бригады ВСУ, а неподалеку от Старорайского уничтожена ремонтно-восстановительная база вооружения и военной техники армии Украины.

По данным российского Минобороны, за время военной операции уничтожены 390 украинских самолетов, 211 вертолетов, более 8 тыс. танков и иных бронемашин, более 1 тыс. боевых машин РСЗО, 4,2 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов, 3,2 тыс. беспилотников и 8,5 тыс. автомобилей.