Путин предостерег от использования «щедрых подарков России» во вред

Путин отметил, что по «непонятным до сих пор причинам» большевики в начале XX века передали «квазигосударствам» значительные геополитические пространства. И после развала СССР Россия утратила гигантские территории. Однако в этих условиях Россия может развиваться и сотрудничать с другими странами.
17 марта посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что ФРГ несет историческую ответственность перед Киевом за «нацистскую тиранию» и в связи с этим обязана положить конец «оккупации Крыма». Дипломат при этом поблагодарил Берлин за антироссийские санкции, но выразил мнение, что они должны быть более жесткими.
Российский посол в Германии Сергей Нечаев заявил, что страны Запада, не признающие Крым как российскую территорию, игнорировали все предпосылки для присоединения полуострова. «Первопричиной внутриукраинского конфликта и всех последующих проблем стал государственный переворот, противоречащий Конституции Украины и нормам международного права, осуществленный при политической и финансовой поддержке ряда западных стран», — писал Нечаев.
Депутат немецкого бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт в ответ на слова Мельника отметил, что подобные заявления украинской стороны вызывают недоумение.
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова после слов Мельника подчеркнула, что Германия в годы войны оккупировала Крым, входивший тогда в состав РСФСР. Если говорить о моральной ответственности, то Берлин должен нести ее перед Москвой, а не перед Киевом, считает она.
Сенатор Ольга Ковитиди напомнила Мельнику, что решение о присоединении Крыма к России приняли жители полуострова и это решение окончательное. Ее коллега по Совфеду Сергей Цеков отметил, что слова украинского посла не поддаются пониманию. Чем он руководствуется в своих действиях, сложно сказать. Умом он в своих действиях не блещет», — сказал сенатор.