Путин предостерег от использования «щедрых подарков России» во вред

По его словам, Россия готова жить в новых геополитических условиях и развиваться вместе со странами-соседями. Но не позволит использовать свои «щедрые подарки» себе же во вред

Владимир Путин (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Россия никогда не согласится с позицией других государств, которые используют преподносимые страной подарки во вред самой России. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на праздничном концерте по случаю годовщины присоединения Крыма в спорткомплексе «Лужники».

Путин отметил, что Россия готова жить в новых геополитических условиях и рассматривает соседские страны как братские народы. «Готовы подставить им плечо и локоть, для того чтобы обеспечить развитие, двигаться дальше вместе, идти вперед, используя наши конкурентные возможности», — пояснил президент.

«Мы никогда не согласимся только с одним — чтобы кто-то позволил себе использовать щедрые подарки России для нанесения ущерба самой Российской Федерации. Надеюсь, это будет услышано», — сказал глава государства.