Путин предостерег от использования «щедрых подарков России» во вред

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 марта
USD ЦБ: 73,66 (+0,56) Инвестиции, 14:07
Курс евро на 19 марта
EUR ЦБ: 88,12 (+1,15) Инвестиции, 14:07
Российских легкоатлетов допустили к участию в международных турнирах Спорт, 20:27 Алекперов посоветовал «Спартаку» искать лучшего тренера на место Тедеско Спорт, 20:16 Белый дом огласил позицию Байдена по словам о Путине Политика, 20:11 ГИБДД сообщила подробности реформы водительских экзаменов Общество, 20:01 Путин ответил Байдену, риски летнего отдыха в Европе. Главное за день Политика, 19:44 Европейский регулятор признал безопасность вакцины от AstraZeneca Общество, 19:40 Путин поручил организовать срочный разговор с Байденом Политика, 19:37 Fitch улучшил прогноз по российской экономике на 2021 год Экономика, 19:23 РФС отстранил футболиста на полгода за драку в подтрибунном помещении Спорт, 19:22 Новый водозабор Севастополя на реке Бельбек ввели в эксплуатацию. Видео Общество, 19:18 Цена на нефть Brent опустилась ниже $65 за баррель впервые с начала марта Инвестиции, 19:12 Путин предостерег от использования «щедрых подарков России» во вред Политика, 19:08 Почему биткоин по-разному стоит на криптовалютных биржах Крипто, 19:03 Дивидендный портфель: доходность выше депозитов, невзирая на пандемию Инвестиции, 19:01
Политика ,  
0 

Путин предостерег от использования «щедрых подарков России» во вред

По его словам, Россия готова жить в новых геополитических условиях и развиваться вместе со странами-соседями. Но не позволит использовать свои «щедрые подарки» себе же во вред
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Россия никогда не согласится с позицией других государств, которые используют преподносимые страной подарки во вред самой России. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на праздничном концерте по случаю годовщины присоединения Крыма в спорткомплексе «Лужники».

Путин отметил, что Россия готова жить в новых геополитических условиях и рассматривает соседские страны как братские народы. «Готовы подставить им плечо и локоть, для того чтобы обеспечить развитие, двигаться дальше вместе, идти вперед, используя наши конкурентные возможности», — пояснил президент.

«Мы никогда не согласимся только с одним — чтобы кто-то позволил себе использовать щедрые подарки России для нанесения ущерба самой Российской Федерации. Надеюсь, это будет услышано», — сказал глава государства.

Путин выступил в Лужниках по случаю годовщины присоединения Крыма. Видео
Политика

Путин отметил, что по «непонятным до сих пор причинам» большевики в начале XX века передали «квазигосударствам» значительные геополитические пространства. И после развала СССР Россия утратила гигантские территории. Однако в этих условиях Россия может развиваться и сотрудничать с другими странами.

17 марта посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что ФРГ несет историческую ответственность перед Киевом за «нацистскую тиранию» и в связи с этим обязана положить конец «оккупации Крыма». Дипломат при этом поблагодарил Берлин за антироссийские санкции, но выразил мнение, что они должны быть более жесткими.

Читайте на РБК Pro
Как выросли зарплаты айтишников за год Как маркетинговая ошибка Pepsi обернулась катастрофой — Bloomberg Мебель в алмазах: как заработать ₽60 млн, торгуя стульями в Instagram Как китайские электрокары за $10 тыс. перекроят автопром

Российский посол в Германии Сергей Нечаев заявил, что страны Запада, не признающие Крым как российскую территорию, игнорировали все предпосылки для присоединения полуострова. «Первопричиной внутриукраинского конфликта и всех последующих проблем стал государственный переворот, противоречащий Конституции Украины и нормам международного права, осуществленный при политической и финансовой поддержке ряда западных стран», — писал Нечаев.

Депутат бундестага оценил слова Киева о роли Берлина в возвращении Крыма
Политика
Вальдемар Гердт

Депутат немецкого бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт в ответ на слова Мельника отметил, что подобные заявления украинской стороны вызывают недоумение.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова после слов Мельника подчеркнула, что Германия в годы войны оккупировала Крым, входивший тогда в состав РСФСР. Если говорить о моральной ответственности, то Берлин должен нести ее перед Москвой, а не перед Киевом, считает она.

Сенатор Ольга Ковитиди напомнила Мельнику, что решение о присоединении Крыма к России приняли жители полуострова и это решение окончательное. Ее коллега по Совфеду Сергей Цеков отметил, что слова украинского посла не поддаются пониманию. Чем он руководствуется в своих действиях, сложно сказать. Умом он в своих действиях не блещет», — сказал сенатор.

Автор
Михаил Котляр
Владимир Путин Россия политика Крым
Материалы по теме
Путин пообещал Крыму 1 трлн руб. частных инвестиций до 2025 года
Экономика
Путин поздравил крымчан с годовщиной присоединения к России
Политика
Песков допустил посещение Путиным концерта в честь присоединения Крыма
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter