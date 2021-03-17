Посол Украины назвал возвращение Крыма моральным долгом Германии

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У Германии есть моральный долг перед Украиной по возвращению Крыма из-за оккупации полуострова фашистами в годы Второй мировой войны. Об этом в статье для газеты Berliner Zeitung написал посол Украины в Германии Андрей Мельник.

«Моральный долг Федеративной Республики положить конец оккупации Крыма исходит из исторической ответственности Германии перед Украиной за нацистскую тиранию. Германия дважды оккупировала Крым военными способами за последнее столетие», — пишет Мельник.

При этом Мельник поблагодарил немецкие власти за санкции, введенные против России из-за «оккупации полуострова». Однако он отметил, что они должны быть «ужесточены».

В свою очередь, посол России в Германии Сергей Нечаев в своей статье для той же газеты раскритиковал страны Запада за их позицию по Крыму. По словам российского дипломата, США и европейские страны игнорировали предпосылки для вхождения полуострова в состав России.