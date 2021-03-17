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Политика ,  
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Посол Украины назвал возвращение Крыма моральным долгом Германии

Фото: Алексей Зотов / ТАСС
Фото: Алексей Зотов / ТАСС

У Германии есть моральный долг перед Украиной по возвращению Крыма из-за оккупации полуострова фашистами в годы Второй мировой войны. Об этом в статье для газеты Berliner Zeitung написал посол Украины в Германии Андрей Мельник.

«Моральный долг Федеративной Республики положить конец оккупации Крыма исходит из исторической ответственности Германии перед Украиной за нацистскую тиранию. Германия дважды оккупировала Крым военными способами за последнее столетие», — пишет Мельник.

При этом Мельник поблагодарил немецкие власти за санкции, введенные против России из-за «оккупации полуострова». Однако он отметил, что они должны быть «ужесточены».

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Крымский мост

В свою очередь, посол России в Германии Сергей Нечаев в своей статье для той же газеты раскритиковал страны Запада за их позицию по Крыму. По словам российского дипломата, США и европейские страны игнорировали предпосылки для вхождения полуострова в состав России.

«Первопричиной внутриукраинского конфликта и всех последующих проблем стал государственный переворот, противоречащий Конституции Украины и нормам международного права, осуществленный при политической и финансовой поддержке ряда западных стран», — пишет Нечаев.

Также российский дипломат заявил, что страны Запада предпочитают не замечать «всеобъемлющих договоренностей» между украинской оппозицией и тогдашним президентом страны Виктором Януковичем. «Никто не призвал стороны к соблюдению достигнутых договоренностей. Значительные части страны оказались, по сути, во власти агрессивно настроенных националистов», — заявил Нечаев.

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В прошлом году Мельник предложил бывшему канцлеру Германии и акционеру «Роснефти» Герхарду Шрёдеру пари по возвращению Крыма в состав Украины. Заявление было сделано в ответ на слова Шрёдера о том, что ни один российский президент не вернет ей Крым. Мельник отметил, что «возвращение» Крыма Украине так же «очевидно, как и то, что солнце встает на востоке и садится на западе».

Крым стал регионом России в 2014 году после референдума, на котором большинство проголосовало за вхождение в состав России. Власти Украины и стран Запада не признали итоги голосования. Власти России, в свою очередь, считают вопрос о принадлежности Крыма закрытым.

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