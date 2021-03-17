Сенаторы оценили слова посла Украины о долге Германии перед Крымом

Только жители Крыма могут решать, какой стране должен принадлежать остров, заявила РБК сенатор Ольга Ковитиди, комментируя слова украинского посла в Германии Андрея Мельника, который сказал, что ФРГ должна помочь Украине вернуть Крым. Украинский дипломат считает, что это моральный долг Берлина перед Киевом из-за оккупации полуострова фашистами в годы Второй мировой войны.

«Хотелось бы напомнить еще раз пану Мельнику о том, что Крым — это не территория, это люди. А люди приняли свое решение относительно возвращения в Россию. Поэтому вопрос по Крыму решен окончательно», — возразила на это Котивиди.

Она отметила, что любые заявления относительно Крыма должны опираться на свободное волеизъявление людей, которые там проживают. Сенатор посоветовала высказывающимся на эту тему научится уважать мнение жителей полуострова.

«Этот Мельник совершенно странный человек. Видимо он как посол решил, что надо переругаться со всеми, с кем только можно, с Германией, где послом он является, прежде всего. Чем он руководствуется в своих действиях, сложно сказать. Умом он в своих действиях не блещет», — добавил РБК сенатор Сергей Цеков.