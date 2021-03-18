Депутат бундестага оценил слова Киева о роли Берлина в возвращении Крыма

Вальдемар Гердт (Фото: Christian Spicker / Global Look Press)

Заявление посла Украины в Германии Андрея Мельника об ответственности Берлина за «возвращение» Крыма Киеву вызывает недоумение. Об этом «РИА Новости» сообщил депутат немецкого бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.

«Маразм крепчает. Больше и добавить нечего», — отметил он.

Ранее Мельник заявил, что ФРГ должна помочь Украине вернуть Крым. По его мнению, это моральный долг Берлина перед Киевом из-за оккупации полуострова фашистами в годы Второй мировой войны.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, отметила, что раз уж посол Украины воззвал к «моральной ответственности» Берлина, то ему следовало бы напомнить ФРГ, что нацистская Германия оккупировала Крым, который находился в составе РСФСР.