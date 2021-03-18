Тихановская предложила наделить ее правом на переговоры с властями

Оппозиционер Светлана Тихановская объявила о проведении в Белоруссии электронного голосования, цель которого — наделить ее мандатом на проведение переговоров с властями о досрочных выборых

Светлана Тихановская (Фото: Stephanie Lecocq / EPA / ТАСС)

Для выхода из внутриполитического кризиса один из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская предложила гражданам проголосовать за наделение ее мандата на переговоры с властями Белоруссии при международном посредничестве — ОБСЕ и ООН. Это заявление она, по ее словам, готовила семь месяцев. Голосование пройдет на специально разработанной для этого платформе «Голос».

«Я, Светлана Тихановская, лидер, избранный белорусским народом, объявляю о начале общенационального голосования, — заявила она в видеообращении. — Мы запускаем это голосование не вместо уличных протестов, мы делаем это вместе с уличными протестами».

Свое заявление Тихановская сделала незадолго до Дня воли — годовщина провозглашения независимости первого национального государства — который отмечается 25 марта. «В преддверие 25 марта Лукашенко начал угрожать нам гражданской войной, заявив о привлечении армии к подавлению протеста. Это шаг страха и отчаяния <...> Выбранный им путь управления страной неизбежно приведет к его уходу, но мы не готовы ждать. Почему? Потому что он готов сколько угодно жертвовать людьми, а мы нет. Поэтому вы выбираем не оружие, а ненасильственный протест и честный голос», — сказала Тихановская. По ее словам, голос за переговоры — «голос за спасение сотен заключенных, страдающих в тюрьме за свое мнение». «Это шаг к государству где уважают людей и их взгляды», — сказала она.

По словам Тихановской, это ее предложение поддерживают западные партнеры: «Чтобы сделать это заявление, я семь месяцев работала с иностранными политиками и организациями, рассказывала о реальной ситуацией в Беларуси и заручилась поддержкой. <...> Все они на нашей стороне. Время воспользоваться этой помощью».