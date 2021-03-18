Украина обвинила Иран в сокрытии причин крушения Boeing под Тегераном

Опубликованный 17 марта финальный отчет иранских специалистов о крушении украинского Boeing под Тегераном в 2020 году не удовлетворил Киев. МИД Украины считает, что Иран пытается скрыть все обстоятельства катастрофы

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Киев считает, что Иран провел расследование крушения украинского Boeing под Тегераном в январе 2020 года с многочисленными нарушениями, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба. Так иранские власти пытались «цинично скрыть» истинные причины катастрофы, утверждает он.

«То, что мы видели сегодня в опубликованном докладе, не является ничем иным, как циничной попыткой скрыть истинные причины авиакатастрофы. Мы не позволим Ирану скрывать правду, мы не позволим избежать ответственности за это преступление. Справедливость восторжествует, сколько бы сил и времени не потребовалось», — говорится в заявлении Кулебы, которое МИД Украины опубликовал в своем Facebook.

По его словам, Иран провел техническое расследование обстоятельств катастрофы с многочисленными нарушениями международных стандартов. «Расследование было предвзятым, представленные доказательства являются выборочными, а выводы — обманчивыми. Документ не предоставляет всех обстоятельств, не раскрывает первопричины трагедии и цепочку действий, которые к ней привели. Это не отчет, это сборник манипуляций, цель которой — не выяснить истину, а оправдать Исламскую Республику Иран», — сказал Кулеба.

Помимо Украины сомнения в достоверности отчета выразила и Канада, чьи граждане также были на борту сбитого лайнера. «У нас до сих пор нет ответов на вопрос, почему Иран не принял необходимых мер, таких как полное закрытие своего воздушного пространства, для предотвращения такой трагедии... Мы подтверждаем приверженность Канады к поиску ответов, справедливости и привлечению Ирана к ответственности и обеспечению того, чтобы он... полностью возместил ущерб, причиненный семьям и близким жертв рейса PS752», — говорится в совместном заявилении министра иностранных дел Марка Гарно и министра транспорта Омара Альгабра, передает CBC.