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Политика ,  
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Помпео обвинил Россию в убийстве «десятков турецких военных»

В США впервые заявили об ответственности Москвы за события в сирийской провинции Идлиб. При этом Помпео не стал вдаваться в детали случившегося
Майк Помпео (Фото: Manuel Balce Ceneta / AP)

Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе пресс-конференции в Вашингтоне заявил о поддержке Турции и возложил на Россию ответственность за гибель турецких военных в Сирии, сообщает агентство Reuters.

«Мы считаем, что Россия убила десятки турецких военнослужащих в ходе проводимой в Сирии военной операции. Мы поддерживаем Турцию как нашего союзника по НАТО и предпринимаем дополнительные усилия для прекращения насилия как в провинции Идлиб, так и в остальной части Сирии», — сказал глава американского внешнеполитического ведомства.

Помпео не уточнил, какие события он имеет в виду. Как отмечает Reuters, до сих пор США напрямую не обвиняли Москву в причастности к гибели турецких солдат.

РБК направил запрос в Минобороны России и ДИП МИД.

Минобороны сообщило о провокациях боевиков во время патруля в Идлибе
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27 февраля стало известно о гибели более 30 турецких военных в результате сирийского авиаудара по боевикам в районе сирийского города Саракиб. Президент Турции Реджеп Эрдоган обвинил в случившемся правительство Башара Асада. В свою очередь, в Москве сообщили, что Анкара не предупредила другие стороны о нахождении своих солдат в этом районе.

После инцидента в Саракибе турецкая армия несколько дней наносила удары по позициям сирийской правительственной армии. В Анкаре сообщали, что в результате были сбиты несколько самолетов, уничтожены несколько десятков единиц бронетехники.

5 марта президенты России и Турции встречались в Кремле. По итогам этой встречи они договорились о прекращении огня в сирийском Идлибе и совместном российско-турецком патрулировании на территориях, которые по-прежнему неподконтрольны Дамаску.

Автор: Артем Филипенок
При участии: Екатерина Костина
Теги: Майк Помпео, Турция, Идлиб
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