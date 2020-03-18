Байден обошел Сандерса на праймериз во Флориде и Иллийносе

Бывший вице-президент Джо Байден с существенным отрывом опередил на праймериз сенатора от Вермонта Берни Сандерса, который также выдвигается от демократов. Во Флориде Байден получил более 60% голосов, Сандерс — лишь 23%

Джо Байден (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Вероятный кандидат от Демократической партии США в президентской гонке, бывший вице-президент Джо Байден лидирует на предварительных выборах (праймериз) в штатах Флорида и Иллинойс. Об этом свидетельствуют данные The Wall Street Journal.

Во Флориде по итогам обработки 94,4% голосов он собрал 61,7% голосов делегатов, тогда как его соперник от демократов, сенатор из штата Вермонт Берни Сандерс набрал лишь 22,8%.

В Иллинойсе пока известны результаты 42,5% голосов, но и там Байден почти вдвое опережает Сандерса по показателям — 58,2% против 37,1% голосов. Как отмечает Assosiated Press, в штате Огайо избирательные участки были закрыты на фоне ситуации с коронавирусом, а праймариз там решили отложить до июня.

Кроме того, как передает Assosiated Press, накануне бывший вице-президент опередил сенатора из Вермонта в штате Вашингтон, в котором тот надеялся победить. New York Post уточняет, что Байден получил там 38% голосов, а Сандерс — 36%.