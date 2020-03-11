Байдену предрекли победу в трех штатах по итогам второго «супервторника»

Пока бывший вице-президент США набрал 89 голосов делегатов из 352 возможных, существенно опередив Берни Сандерса. В трех остальных штатах подсчитано менее 25% голосов

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Бывший вице-президент США Джо Байден лидирует в трех штатах из шести, где проходят праймериз Демократической партии в рамках второго «супервторника», следует из данных CNN.

Во время праймериз проходит первичное голосование за потенциальных кандидатов в президенты США. По итогам голосования они получают голоса делегатов — представителей штатов и территорий США, которые позже, в рамках второго этапа выборов на съезде в середине июля, окончательно решат, кто станет кандидатом в президенты от партии.

В штатах Мичиган, Миссури и Миссисиппи, где проходило голосование во вторник 10 марта, уже подсчитано более 60% голосов.

Так, в Мичигане подсчитано 85% голосов и на этом этапе в рамках штата лидирует Джо Байден с 52,9% голосов. Его ближайший конкурент — сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс — набрал 38,9% голосов. Мичиган — самый важный штат в праймериз 10 марта, поскольку в нем разыгрывается наибольшее количество голосов делегатов — 125. Пока Байден набрал 34 голоса, Сандерс — 19.

В Миссисиппи уже известны результаты по итогам подсчета 71% голосов и, судя по ним, Джо Байден набрал 81%, Сандерс — 14,9%. В итоге Байден получил 25 голосов делегатов, Сандерс — ни одного (как набравший пока менее 15% голосов, согласно правилам).