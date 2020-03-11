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Байдену предрекли победу в трех штатах по итогам второго «супервторника»

Пока бывший вице-президент США набрал 89 голосов делегатов из 352 возможных, существенно опередив Берни Сандерса. В трех остальных штатах подсчитано менее 25% голосов
Фото: Brendan McDermid / Reuters

Бывший вице-президент США Джо Байден лидирует в трех штатах из шести, где проходят праймериз Демократической партии в рамках второго «супервторника», следует из данных CNN.

Во время праймериз проходит первичное голосование за потенциальных кандидатов в президенты США. По итогам голосования они получают голоса делегатов — представителей штатов и территорий США, которые позже, в рамках второго этапа выборов на съезде в середине июля, окончательно решат, кто станет кандидатом в президенты от партии.

В штатах Мичиган, Миссури и Миссисиппи, где проходило голосование во вторник 10 марта, уже подсчитано более 60% голосов.

Так, в Мичигане подсчитано 85% голосов и на этом этапе в рамках штата лидирует Джо Байден с 52,9% голосов. Его ближайший конкурент — сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс — набрал 38,9% голосов. Мичиган — самый важный штат в праймериз 10 марта, поскольку в нем разыгрывается наибольшее количество голосов делегатов — 125. Пока Байден набрал 34 голоса, Сандерс — 19.

В Миссисиппи уже известны результаты по итогам подсчета 71% голосов и, судя по ним, Джо Байден набрал 81%, Сандерс — 14,9%. В итоге Байден получил 25 голосов делегатов, Сандерс — ни одного (как набравший пока менее 15% голосов, согласно правилам).

В Миссури подсчитали 81% голосов, Байден лидирует с 60,1%, Сандерс получил 34,4%. В итоге бывшему вице-президенту достались 30 голосов, сенатору от Вермонта — 14.

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Также в праймериз участвует член палаты представителей Конгресса США Тулси Габбард, однако в каждом из трех штатов она пока набрала менее 1% голосов.

В трех остальных штатах, где проходит голосование — Айдахо, Вашингтон и Северная Дакота — подсчитано менее 25% голосов.

Всего во время второго «супервторника» разыгрывается 352 голоса делегатов.

Во время подсчета голосов Байден сделал заявление, назвав свою кампанию «живой». «Чуть более недели назад многие заявляли, что эта [возможная] кандидатура в президенты мертва. Теперь мы очень даже живы», — сказал Байден (цитата по CNN).

Берни Сандерс отказался от заявления.

По итогам прошлого «супервторника», который состоялся 3 марта, Байден также был признан лидером голосования. Он одержал победу как минимум в 10 штатах из 14, где проходили праймериз. Президент США Дональд Трамп, который сам является возможным кандидатом в президенты США от Республиканской партии, назвал итоги «супервторника» невероятным возращением Байдена.

Автор: Мария Лисицына
Теги: «супервторник», праймериз, Джо Байден, Берни Сандерс
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